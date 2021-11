Bruno Mars y Anderson .Paak estrenan el primer álbum de Silk Sonic: ‘An Evening with Silk Sonic’

El hecho de que dos artistas de la talla de Bruno Mars y Anderson .Paak se juntaran para hacer música solo podía traer algo bueno. Bajo el nombre de Silk Sonic, su primer disco ya está disponible: An Evening with Silk Sonic.

En esta "tarde con Silk Sonic", disfrutamos de una grandiosa travesía por sonidos funk, R&B y disco que nos transportan a los años 70 y 80 del siglo XX. Lo hacen a través de un tracklist de 9 pistas que ya podemos escuchar en todos los formatos, tanto físicos como digitales:

Silk Sonic Intro Leave The Door Open Fly As Me After Last Night (con Thundercat y Bootsy Collins) Smokin Out The Window Put On a Smile 777 Skate Blast Off

De todas ellas ya conocíamos un tercio: Leave The Door Open, Smokin Out The Window y Skate. Tres canciones que vinieron con sendos videoclips y se han ganado la aprobación de todxs sus fans. Especialmente Leave The Door Open, todo un bombazo que ya cuenta con más de 600 millones de reproducciones en Spotify.

El funk es la estrella del disco

Entre las nuevas que han lanzado hoy, 12 de noviembre, nos encontramos con los mismos estilos. En primer lugar, Silk Sonic Intro funciona como una presentación divertida y bailonga que pone los primeros cimientos de lo que se viene.

A continuación, llega la archiconocida Leave The Door Open y Fly As Me, un tema 100% funky que hace honor al pelo afro de Bruno en este trabajo. Un regalazo para los amantes de este estilo.

After Last Night cuenta con Thundercat y Bootsy Collins, las únicas colaboraciones del disco. A ella la sigue Smokin Out The Window y su viaje a los 70, la cual da paso a Put On a Smile. Dos temas más lentos que permiten a los cantantes lucir sus voces.

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Blast Off [Official Audio]

777 le mete velocidad al asunto con más sonidos funky, al igual que Skate y su divertido videoclip. Por último, Blast Off, un tema que sorprende con un solo de guitarra que recuerda a los que solía hacer Prince. Recordemos que Bruno Mars le hizo un homenaje brutal hace tan solo unos años.