Billie Eilish y Miley Cyrus: de la amistad al rumor del nacimiento de Billey

Su amistad se ha ido forjando a fuego lento en los últimos meses hasta convertirse en una de las parejas BFF más populares de la actual escena musical en Estados Unidos. Hablamos de Billie Eilish y de Miley Cyrus tras las imágenes aparecidas hace unos días dentro de la fiesta organizada en LACMA Art and Film 2021 que han desatado los rumores de una posible colaboración.

Obviamente no hay confirmación oficial por ninguna de las dos partes. Parece claro que si estamos hablando de un trabajo inminente no podría ser para la de Los Ángeles ya que acaba de lanzar su segundo disco de estudio, Happier than ever. Otra cosa diferente sería para un futuro proyecto discográfico de Miley Cyrus que no publica disco desde Plastic hearts (2020).

Para ir preparando a su público y para ir calentando el ambiente de cara al futuro lanzamiento, Miley Cyrus ha reabierto el dominio que posee y que fue uno de sus primeros puntos de información (MileyWorld) cuando comenzó a publicar sus canciones bajo su propio nombre tras 'desembarazarse' de la piel de Hannah Montana allá por 2007.

Su buena relación empieza a ser notoria y pública tras la versión que Cyrus realizó de la canción My future de Eilish en un show para la BBC. Fue entonces cuando la responsable de Bad Guys decidió regalarle unas flores con una nota en la que decía: "Miley, muchas gracias por tu dulce cover de My Future. Ojalá algún día podamos conocernos cuando todo esto acabe. Con amor, Billie".

El detalle no se quedó en el ámbito privado y Miley no dudó en subir la imagen del ramo: "La rockstar Billie Eilish llega con el ramo de flores más bonito!! Me has alegrado el día!! Te aprecio a ti y a tu arte!!" posteó la cantante en su cuenta de Instagram.

Un simple mensaje que desencadenó una amistad que llega hasta nuestros días y que ha ido creciendo poco a poco entre dos jóvenes y talentosas artistas. Tanto es así que su presencia bajo un mismo techo ha disparado los rumores de que haya un dueto en marcha.

BTW you don’t wanna know what me, Hails & Billie were talking about. 🤐 pic.twitter.com/TqyAYvCDGa — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) November 7, 2021

Y como siempre sucede en este tipo de casos, tardaremos en conocer si son sólo rumores o hay algo más como dejó caer la mayor del clan Cyrus: "Por cierto, no querréis saber lo que yo, Hails y Billie estábamos hablando".

De ser lo que estamos imaginando se cumpliría el sueño de Miley tal y como confesó a la edición británica de la revista Vogue: "Siempre hay nuevos artistas emergentes que son muy interesantes. Me encanta Billie Eilish. Creo que ella es increíblemente guay. Me encanta ella. Me encanta su forma de comunicar. Me encantaría trabajar con ella en un futuro" contestaba la cantante ante la pregunta de con quién estaría interesada en unir su voz.

Dos maneras diferentes de entender la música. Dos actitudes casi opuestas sobre sexo, pop, drogas, etc, pero cuyo resultado musical (que al final es el que nos interesa) puede ser espectacular. Y el ombre para ambas ya lo tenemos: Billey.