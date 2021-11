El tráiler de ‘Spiderman: No Way Home’ revienta las redes y nos llena de incógnitas: ¿Vuelven Tobey y Andrew?

El estreno de Spiderman: No Way Home se ha ganado con todas las de la ley ser el evento de Marvel Studios más esperado desde Vengadores: Endgame. La cinta protagonizada por Tom Holland acaba de lanzar su tráiler final y, como no podía ser de otra forma, ha reventado las redes sociales y nos ha llenado de incógnitas: ¿Vuelven Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Tras haberse anunciado este fin de semana, el estreno de este segundo tráiler (después del primero que batió todos los récords) se postuló como todo un acontecimiento. De hecho, se proyectó en un evento exclusivo en Los Ángeles para unos pocos afortunados, el cual contó con la aparición estelar de Tom Holland.

Minutos después, el avance llegó a todas las plataformas de la mano de Sony Pictures y Marvel Studios para que los fans disfrutaran de estos casi tres minutos repletos de acción que confirman algunas de nuestras preguntas, pero no todas.

Lo que sí podemos confirmar por todo lo alto es el regreso de Willem Dafoe como el Duende Verde y el del oscarizado Jamie Foxx como Electro con una apariencia mucho más fiel a los cómics que la que mostró en The Amazing Spiderman 2. También tenemos el primer vistazo del Lagarto, El Hombre de Arena y otro Duende Verde sin máscara: ¿Será James Franco, Harry Orborn en la trilogía de Sam Raimi?

Doctor Strange da más pistas sobre la trama

Por otro lado, los diálogos entre Doctor Extraño (Benedict Cumberbatch) y Peter Parker nos dan más pistas sobre la trama. Ya sabíamos que el joven superhéroe se encuentra en un momento decisivo en su vida: todo el mundo sabe quién es Spiderman y muchos lo consideran un villano. Para revertir esta situación, pide ayuda al Hechicero Supremo para que la gente olvide que él es el hombre araña.

No obstante, el hechizo provoca una auténtica catástrofe: el multiverso se ha visto peligrosamente comprometido. De esta forma, se abren brechas espacio-temporales que el propio Extraño no puede cerrar, haciendo así que aparezcan los clásicos villanos mencionados anteriormente. "Todos mueren luchando contra Spiderman, es su destino", dice el poderoso Stephen Strange quien, además, le encarga a Peter y sus amigos MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon) que "hagan de Scooby Doo" para mandarlos de vuelta a sus mundos.

En medio de este entramado de héroes y villanos y la identidad de Peter al descubierto, hay un montón de tramas y detalles que todavía no se han desvelado. El propio Tom Holland mencionó en el evento que esto es "solo la punta del iceberg". El actor agradeció el apoyo a sus fans mientras se quitaba las lágrimas de sus ojos.

¿Qué pasa con Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Todo indica a que Sony y Marvel se dejará sus dos últimos ases en la manga hasta el 17 de diciembre, día en que la peli llegará a los cines en España. Si hemos visto en el tráiler a los poderosos antagonistas de la primera trilogía de Spiderman y las dos siguientes de The Amazing Spiderman... ¿Qué pasa con Tobey Maguire y Andrew Garfield?

El multiverso está desatado en el UCM y, a priori, no parece que haya obstáculo alguno para que estos dos superhéroes regresen a sus trajes arácnidos. Esta teoría se apoya en la famosa historia de los cómics Universo Spiderman, la cual ya hemos visto adaptada a la gran pantalla en la cinta de animación Spiderman: Into the Spiderverse, y también a las fotos filtradas de hace unos días y al descuido que se ha detectado en algunas versiones del tráiler. Hay que fijarse en el final: ¿Quién ha golpeado al Lagarto?

¿Habrán eliminado a otro Spiderman en esa escena? Tendremos que esperar exactamente un mes para saberlo, y lo mismo sucede con el diablo de la Cocina del Infierno y el Protector Letal. Daredevil apareció en esas fotos filtradas y Venom (OJO SPOILER) se traslada al UCM en la escena postcréditos de Venom: Habrá Matanza, por lo que también podrían ser otras de las sorpresas de la película que, sin duda, dejará patas arriba el Universo Cinematográfico de Marvel.