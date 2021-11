Premios Grammy Latinos 2021: fecha, nominados, dónde verlo y todo lo que debes saber

Los Latin Grammy de 2021 han dado de qué hablar. La polémica de J Balvin, Beatriz Luengo y Residente los ha puesto en la actualidad de las portadas de todos los medios. Pero lo importante es que vuelve una de las galas más esperadas por los amantes de la música a nivel internacional. ¡Apúntatelo en tu agenda!

Los premios tendrán lugar a las dos de la mañana del 18 al 19 de noviembre en horario español. El MGM Grand Arena de Las Vegas será el encargado de recibir a numerosas figuras de la música latina que celebrarán este arte por todo lo alto, y también la carrera artística de Rubén Blades. Se le rendirá homenaje.

¿Dónde se podrá ver?

Al parecer, la gala se emitirá a través de la página web de Latin Grammy. No obstante, han señalado que posteriormente se indicarán nuevos detalles sobre la retransmisión internacional. Así que permaneceremos muy atentos para anunciar cualquier tipo de novedad.

¿Quiénes son los nominados?

Hace unos días recopilamos la larga lista de nominados, entre los que destcamos los nombres de los artistas españoles incluidos. Pablo Alborán, C. Tangana y Beatriz Luengo son algunos de ellos. Aunque también están Love Of Lesbian, Rozalén y Juan Magán. Si quieres conocer todos los nombres de los protagonistas de la noche, haz click en este enlace.

Actuaciones confirmadas

La Academia ha anunciado algunos de los nombres que formarán parte de la lista de actuaciones confirmadas para su tan esperada gala. Entre ellos se encuentran C. Tangana, Ozuna y Danna Paola, quienes se encargarán de llenar de música el MGM Grand Arena de Las Vegas.

Los presentadores

No solo las actuaciones han sido confirmadas, sino también la larga lista de figuras que se encargarán de presentar la gala. Entre ellos llaman la atención Sofía Reyes, Residente y Evaluna y Ricardo Montaner. Estos son los presentadores de los Latin Grammy 2021:

Ángela Aguilar

Pepe Aguilar

María Becerra

Matteo Bocelli

Livia Brito

Eladio Carrión

Sofia Carson

Silvestre Dangond

Kimberly Dos Ramos

Emmanuel

Joss Favela

Evaluna Montaner

Ricardo Montaner

Fito Páez

Residente

Sofía Reyes

Jorge Soler

Bella Thorne

Milly Quezada

Homenaje a Rubén Blades

El conocido cantautor panameño ha sido nombrado como Personal del Año 2021 de La Academia Latina de la Grabación. Por ello, la nueva edición de estos premios le rendirá homenaje a su trayectoria. "Rubén Blades es un artista realmente emblemático que ha inspirado a varias generaciones con la impactante e inteligente letra de sus canciones, y cuya genialidad ha promovido la justicia en todos los niveles de la sociedad", dice Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación.

La polémica está servida

J Balvin se ha convertido en uno de los artistas más nombrados después del comunicado de los nominados de la nueva edición de estos premios. Tras compartir su desacuerdo con los Latin Grammy en redes sociales y pedir el boicot por parte de los artistas, muchos de ellos se pronunciaron al respecto. Una fue Beatriz Luengo, que no dudó en dedicarle unas palabras al colombiano y dejarle claro que no estaba de acuerdo con sus declaraciones. Pero no ha sido la única.

Sin duda, la respuesta que más se ha viralizado ha sido la de Residente, quien comparó la música de Balvin con un carrito de hot dogs. Eso sí. Él aprovechó sus palabras para bromear y lanzar su propia colección de merchandising inspirada en los perritos calientes. ¿Harán las paces? Tendremos que esperar para saberlo.

Lo que es seguro es que la gala de los Latin Grammy llega este año con fuerza y una larga lista de artistas que celebran su primer nominación. ¡No nos lo perderemos!