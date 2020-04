La Casa de Papel: ¿por qué Tokio es la narradora?

En plena cuarentena muchos fans de La Casa De Papel han "devorado" la cuarta temporada en apenas un fin de semana. Tanto, que ya hay muchas teorías en torno a qué nos espera en los próximos y esperadísimos capítulos.

Álex Pina, una de las principales mentes detrás de la producción, ha explicado que el de la narración no siempre fue un papel pensado para el personaje de Úrsula Corberó y que, inicialmente, se consideró la del Profesor como la voz en off. Aunque, confiesa que no tardaron demasiado en considerar esto como algo demasiado egocéntrico, ya que se trataba de él mismo explicando la genialidad de su propio plan. Por lo que pasaron al plan B: Moscú, el personaje interpretado por Paco Tous, con la intención de aportar un toque más "campechano", pero tampoco terminó de convencer.

Finalmente, en palabras del propio Álex Pina, Tokio fue la elegida porque: "Sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada, en términos femeninos, y elegir una mirada femenina para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional, en términos sentimentales. Y un atraco suele ser algo muy frío, muy masculino, de ahí que eligiéramos la voz de Tokio."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vancouver Media (@vancouvermedia_) el 30 Mar, 2020 a las 8:05 PDT

Una decisión que, a la mayoría, parece encantar, puesto que esta rebelde e impulsiva atracadora es una de las que más corazones ha conquistado entre el público. Tanto que, un seguidor de la serie llegó a tatuarse en la pierna el propio rostro de la actriz, algo con lo que la propia Úrsula Corberó alucinó. Por cierto, si Tokio también es tu favorita, ya puedes vestir como ella gracias a esta colección inspirada en La Casa De Papel.

Úrsula Corberó en Milán junto a un fan que se había tatuado su rostro. / Getty Images / Stefania D'Alessandro/WireImage

Además, por si esto fuera poco, en el vídeo en el que lo explica añade un detalle que ha dejado el hype por la nubes. Y es que, Tokio cuenta la historia del golpe conociendo los entresijos personales de todos los personajes y desde la perspectiva de alguien que se encuentra en la distancia. Ahí es cuando se creador revela: "desde un lugar muy lejano, que ya veréis cuál es". ¿Acaso se puede estar más intrigado?

Por cierto, para todos los súper fans de la serie y que aquellos que estén deseosos de conocer más detalles, Netflix ha lanzado junto con la cuarta temporada un reportaje en el que se cuentan absolutamente todos los detalles del proceso de creación de este fenómeno de la ficción nacional llamado La Casa De Papel: el fenómeno. Eso sí, cuidado si aún no has visto todos los capítulos porque viene cargado de spoilers.