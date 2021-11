Billie Eilish y Finneas ponen la musica a una nueva boyband

Billie Eilish acaba de publicar hace apenas unos meses su segundo álbum de estudio, Happier than ever, que está causando sensación en todo el mundo. Pero no será el único proyecto musical en el que ha estado embarcada la intérprete estadounidense. Junto a su inseparable hermano Finneas han sido los responsables de poner música a una nueva boyband.

Los dos hermanos han trabajado codo con codo en la composición de nuevas canciones algunas de las cuales, como es el caso de Nobody like u, ya se han estrenado de manera oficial con la presentación de la citada banda 4*Town.

Si ahora mismo os estáis preguntando por qué nunca habéis oido hablar de 4*Town es porque su debut oficial no se producirá hasta marzo de 2022 en la gran pantalla. Se trata de la nueva película de Pixar, Red, en el que cuatro jóvenes asiáticxs sueñan con formar un grupo hasta que una de ellas tiene un pequeño problema: se convierte en un panda rojo.

"Cuando empezamos a hablar con Billie Eilish y FINNEAS, antes de que ganaran millones de premios Grammy, comprendimos que iban a causar sensación. Éramos grandes fans. Nos reunimos con ellos y les planteamos esta extravagante idea de una boy band. Les preguntamos si les interesaría escribir y producir las canciones. ¡Sí que querían!" confiesa la productora Lindsey Collins.

Así se fraguó una colaboración que seguro que nos permitirá disfrutar de las composiciones y la producción de los dos hermanos Eilish en una de sus primeras colaboraciones con Hollywood después del éxito que supuso la banda sonora de No time to die (Sin tiempo para morir), la última entrega de la saga Bond.

Red (Domee Shi, 2022) nos presenta a Mei Lee, la protagonista de la nueva película de Pixar. Una joven que junto a sus compañeros de clase quiere formar una banda. "Necesitábamos que Mei, nuestro personaje, estuviera obsesionada con algo que no gustase nada a su madre. Las boy band fueron el primer acercamiento al mundo de los chicos para muchas chicas de esa edad. Eran todos guapísimos, educados y cariñosos, y eran un nexo de unión entre las chicas y sus mejores amigas. Además, pensé que sería genial crear una boyband animada" ha explicado la directora que ganó el Oscar al Mejor Corto por Bao en 2018.

La película que llegará con 3 nuevas canciones de Billie y Finneas Eilish se estrenará el 11 de marzo de 2022 con Domee Shi como realizadora y guionista tras su paso por películas como Del revés, El viaje de Arlo, Los Increíbles 2 o Toy Story 4.