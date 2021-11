Últimos nominados en ‘Secret Story’: Un duelo de bandos y la mayor traición de la historia del programa

A estas alturas ya está claro que en Secret Story puede pasar de todo, aunque nadie podría haberse imaginado lo que se viviría en su gala número once. Pese a no tener demasiadas sorpresas -incluso teniendo un duelo como el que tenían a la hora de la expulsión-, todo se ponía patas arriba en los últimos minutos de programa.

Con Gemeliers ganando la inmunidad, todo apuntaba a que las nominaciones no quedarían demasiado diferentes a como si no se hubiesen hecho con ella. Se esperaba que Miguel Frigenti y Adara Molinero saliesen nominados, aunque no de la forma en la que lo han hecho.

Y es que, pese a recibir puntos de casi todos los presentes, también lo recibían de un par de participantes que consideraban dos de sus grandes apoyos dentro del programa:

Sandra Pica nomina a Adara y Miguel 😱 ¿Cómo os habéis quedado?



🔁 Pero WTF

❤️ Me ha dolido hasta a mí#SecretGala10 pic.twitter.com/eAMP7me4lU — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 19, 2021

Primero era Julen, que nominaba con 1 y 2 puntos a Adara y Miguel respectivamente. Lo acontecido con Isabel Rábago -le hicieron una broma que acabó con un ataque de ansiedad para ella- ha hecho que se replantee sus votaciones a última hora. Además, dejó muy claro que no quería tocar a ninguno de sus compañeros, ya que guarda buena relación con todos. Incluso con Luca, al que llevó a la nominación directa una semana antes a cambio de salvar a Sandra Pica.

La segunda, precisamente, era su chica. Mientras Adara procesaba el punto que le había dado Julen, Sandra llegaba como una apisonadora dispuesta a romper cualquier expectativa de la audiencia: Salvando a Cristina Porta -con quien esta semana ha fortalecido su amistad, según palabras de ambas en la gala-, repartía 2 puntos para Miguel Frigenti y 3 para Adara.

Con esto, Adara terminaba por derrumbarse y no salir de su asombro. "Para mí habían sido un descubrimiento, estuvimos hablando hace poco las nominaciones para protegernos entre nosotros y ahora de repente me encuentro con que me nomina a mí", comentaba Adara a Carlos Sobera. Por ello, todo apunta a que la extentadora ha tomado una decisión de última hora.

Una guerra de bandos

Obviamente, tanto Adara como Miguel han acabado saliendo nominados en la undécima gala de Secret Story. Sus puntos han venido de tantas partes que ni si quiera Cristina Porta ha sido capaz de disimular su asombro. Ella, para su desgracia, ha sido la tercera nominada de la noche.

De este modo, el trío de nominados lo forman los que fueron tres de los grandes amigos de la edición. Adara, Cristina y Miguel se enfrentarán esta semana a la decisión de la audiencia, que decidirá en siete días cuál será el nombre que saldrá de la casa de los secretos para no volver.