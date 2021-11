‘Secret Story’: Isabel Rábago es la nueva expulsada después de sufrir un ataque de ansiedad por Adara y Miguel

A veces parece que el mal mayor de cualquier concursante de Secret Story es resultar expulsado en el duelo final. Pero no, hay cosas peores y si no, que le pregunten a Isabel Rábago. Esta semana era una de las candidatas a abandonar la casa junto a su amiga Cristina Porta (lo que han cambiado las cosas). El caso es que saber si se acababa el concurso o no para ella no fue la mayor de sus preocupaciones.Tuvo que enfrentarse a algo más grave.

Fue en el rato en el que conectaron con el programa. Carlos Sobera les recordó algunos de los momentos más controvertidos de la semana, y entre ellos, la noche en la que Adara Molinero y Miguel Frigenti decidieron gastarle una broma que no salió nada bien. El chascarrillo en cuestión consistía en llevar hasta la cama de la colaboradora televisiva un muñeco de Halloween y asustarla, algo que parecía inofensivo hasta que lo vio.

Al principio no se asustó, aunque al levantarse tuvo que irse corriendo al cubo porque termirnó con un ataque de ansiedad. Aunque no desveló la razón, tal vez enfrentarse a una broma por parte de Adara -la cual ha manifestado en varias ocasiones que no le cae bien- tenía mucho que ver. Sin embargo, la sorpresa vino cuando al ver las imágenes del incidente pasaba por exactamente lo mismo:

Así ha sido la broma de Adara a Isabel Rábago #SecretGala10 pic.twitter.com/6W4rWlVCq4 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 18, 2021

Debido a su estado, Carlos Sobera pidió que alguno de los presentes la asistiese hasta que se relajase. Afortunadamente, pudo ir tranquilizándose y dio su versión de los hechos: "Era de madrugada y decidieron, sabiendo que no quería bromas, estaba profundamente dormida y me pegaron un grito. Y yo me sigo preguntando por qué, porque yo no he hecho nada", relataba.

Finalmente, decidía salir "con la cabeza bien alta" junto a sus compañeros y vivir los últimos minutos que le correspondían como concursante pasándoselo bien. Adara y Miguel, por su parte, no le pidieron disculpas. "Estamos en un reality, si queréis apagamos las cámaras y nos vamos a casa todos o a una granja escuela", comentó Frigenti.

Rábago, la nueva expulsada de la noche

Una vez tranquilizada y con todo arreglado, se dirigió hacia la sala de la verdad. No sin antes despedirse de sus compañeros, claro, porque lo único seguro es que habría una expulsión que a principios de semana se configuró como uno de los porcentajes más altos de la historia de Mediaset.

Isabel se ha convertido en la nueva expulsada de La Casa de los Secretos #SecretGala10 pic.twitter.com/IVSZ8nLxpw — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 18, 2021

Se quedó en un 81'9%, que correspondía a Isabel Rábago. Sin demasiada intriga, Isabel demostró esperárselo y recibió la noticia con una gran sonrisa. A su marcha, se despidió de su contrincante considerándola una buena amiga y se dirigió a plató, donde protagonizó uno de los reencuentros más tiernos del programa con un intenso abrazo hacia su marido.