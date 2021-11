Ariana Grande estrena un breve adelanto de su canción Just Look up con Kid Cudi

Antes de que Ariana Grande debute con su primera papel para una película en Netflix con Don't look up (No mires arriba), la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) ha presentado un breve fragmento de la colaboración musical que también aportará al largometraje. Se trata de Just look up, una canción que comparte junto a uno de sus compañeros de reparto: Kid Cudi.

Queda poco más de un mes para que la película llegue a la plataforma de entretenimiento. Adam McKay dirige esta comedia sobre el fin del mundo, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en el papel de dos mediocres astrónomos.

Pero ¿de qué va Don't Look Up? Sabemos muy poco sobre su sinopsis. Se trata de una comedia sobre un par de astrónomos que realizan un tour por Estados Unidos para convencer a la población de que la Tierra será destruida de forma inminente por un meteorito. Una buena noticia para rematar el 2020. Pero, claro, siendo como son, nadie los cree y los toman por locos.

El film también cuenta con Jonah Hill, Matthew Perry, Himesh Patel, Tomer Sisley, Timothée Chalamet, Cate Blanchett y Meryl Streep, además de los citados Ariana Grande y Kid Cudi. El primer tráiler de presentación de la cinta cuenta con la canción escrita por el compositor y productor de cine estadounidense Nicholas Britell junto a Grande, Mescudi y Taura Stinson como banda sonora.

De momento no se ha confirmado si esta será la única aportación musical de Ariana Grande a la película o si habrá una relación mucho mayor dentro de la banda sonora de uno de los estrenos más esperados de finales de año. Tendremos que esperar a las próximas semanas cuando arranque la promoción del largometraje para ir descubriendo nuevos detalles de Don't look up.

Y de lo que seguro se hablará durante esos actos promocionales será sobre la viralidad que han alcanzado algunas imágenes de Ariana Grande en los últimos días. La cantante quiso homenajear a Jennifer Garner en El Sueño de mi vida y sus fotografías han corrido como la pólvora.

Las especulaciones, como decíamos, apuntan a un posible retoque estético pero las teorías también hacen referencia a la posibilidad del uso de algún filtro o a una sesión de maquillaje tan conseguido que ha cambiado las habituales facciones de la cantante y actriz. Pómulos, nariz, labios y barbilla parecen los puntos más diferentes a sus facciones habituales que hemos podido ver en estas imágenes que han dado la vuelta al mundo.