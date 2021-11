Christina Aguilera apuesta por la balada en ‘Somos Nada’: ¡mira el vídeo!

Christina Aguilera está más que lista para conquistar el mercado de la música en español. La artista presentó hace unas semanas su colaboración con Nathy Peluso, Becky G y Nicki Nicole para avanzar cómo sonará su nuevo proyecto en nuestro idioma. Pero no todo ha quedado ahí.

Después de actuar en los Premios Grammy Latinos de este 2021, nuestra protagonista ha aterrizado en las playlists de novedades con Somos Nada. Se trata de una preciosa balada a piano en la que su voz se convierte en la protagonista total de todas y cada una de estas estrofas.

Habla de no tenerle miedo al amor y de aparentar ser de metal cuando en realidad sus alas son de cristal. Quien no arriesga no gana, ¿no?

Pero lo cierto es que Somos Nada llega con un videoclip que poco tiene que ver con lo que dicen los versos de esta canción. En él, Christina se convierte en una Cruella de Vil futurista. Se rodea de dos dóberman para demostrar fortaleza frente al chico malo que una vez le conquistó pero que ahora va a quitarse de en medio. Y literalmente, porque lo secuestra en el maletero de su coche para eliminarlo de su vida.

Un concepto que ha pillado por sorpresa a todos sus fans, pues muchos de ellos esperaban una canción de ritmos más movidos después de conocer la portada del tema. En ella, la artista aparece luciendo un vestido negro metalizado junto a dos dóberman, lo que podría dar a entender que se trataría de una canción cargada de empoderamiento y seguridad en sí misma.

Pero Aguilera ha roto con las expectativas y ha presentado una balada con la que demuestra que las apariencias engañan.

La artista se prepara así para el lanzamiento de La Fuerza, un EP con el que ya ha desvelado que va a presentar algunas canciones en español de esta nueva etapa musical. Pero no será el único, pues prepara otros lanzamientos que recogerán conceptos completamente distintos a este primero. De momento se ha unido a tres referentes de la escena de la música urbana para inaugurar esta nueva era musical. En este segundo avance ha apostado por su voz en solitario, que una vez más es capaz de erizarnos la piel por completo.

Y a ti, ¿qué te ha parecido Somos Nada?