Te invitamos al showcase LOS40 Classic con Mikel Erentxun

La música en directo ha vuelto, después de mucho tiempo sin poder celebrar conciertos, por fin podemos reencontrarnos con lo que más nos gusta. Por eso, nos ilusiona anunciar un show con uno de los nuestros, uno de nuestros artistas más queridos que está viviendo uno de sus grandes años. Mikel Erentxun acaba de sacar nuevo disco y su carrera de 35 años ha sido reconocida con un Premio Ondas. El vasco será el protagonista de un showcase con LOS40 Classic.

Será el próximo 1 de diciembre en la sala El Sol de Madrid, una cita exclusiva a la que solo podrás asistir si eres oyente de nuestra emisora. Sigue leyendo para enterarte de cómo puedes conseguir tu entrada, ya que no se pondrán a la venta.

Una ocasión única para escuchar las canciones de su nuevo disco, Amigos de guardia, en el que reinterpreta todos los grandes éxitos de su carrera, en solitario y con Duncan Dhu. En él encontramos grandes nombres de diferentes generaciones de nuestra música, como Coque Malla, Leiva, Zahara, Bunbury, Iván Ferreiro, Amaral, Santi Balmes, Amaia, Andrés Calamaro, Quique González o Diego Vasallo.

Amigos de guardia es un doble álbum en el que se une a algunas de las voces más consolidadas del panorama musical. "El disco nació a principios de 2020 por una efeméride muy bonita que eran los 35 años del primer disco de Duncan Dhu", recuerda el artista, que únicamente tenía pensado hacer varios conciertos para celebrarlo. "Finalmente se convirtió en un disco después del confinamiento, empezó a crecer como las bolas de nieve: finalmente se convirtió en 20 canciones, con más invitados que temas", nos contó Eretxun una entrevista en Morning Box.

"Lo mejor de este disco es el cariño y la entrega de toda la gente que ha participado. Hay muchos artistas que no conocía personalmente. Es la gente que admiro, quería que estuvieran los artistas que más respeto del país, y tuve que pedir el teléfono para llamarlos. Todos dijeron que sí con una entrega absoluta", nos dijo ilusionado el músico.

35 años de carrera que el vasco ha visto reconocidos con la entrega de un Premios Ondas a toda su trayectoria, y que no dudó en agradecer a todos los que le han ayudado a cumplir su sueño de dedicarse a la música. "Me gustaría compartir este premio con todos los músicos que me han acompañado a lo largo de este viaje: técnicos de sonido, productores, asistentes, road managers, agentes del merchandising... El público, esos amigos desconocidos que van a los conciertos, que compran los discos, y más ahora, en estos tiempos tan difíciles e inciertos en los que la gente ha apoyado la cultura segura.