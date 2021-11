Morimos de amor en ‘Secret Story’ con el regalo de aniversario de Jesús a su ¿novia? Natalia

Cuando Gemeliers nos pusieron al día de su estado sentimental al principio del todo, Jesús nos dejó claro que acababa de romper con su novia Natalia con la que había mantenido una relación de algo más de tres años. Entraba a la casa soltero, a diferencia de su hermano.

Pero el paso de los días, la distancia y, la visita de esa ex novia en la casa, le hicieron replantearse la situación y ahora se siente comprometido y otra vez en pareja. De ahí que haya decidido celebrar su aniversario.

“El 21 es mi aniversario. Hoy hacemos tres años y nueve meses. Hoy voy a coger un ramo de flores del jardín y le voy a hacer un ramo de flores a mi novia”, contaba en el Cubo. Y dicho y hecho, se puso a recoger flores y, con sus propias manitas, a crear un bonito ramo.

“No seas torpe, tío, que se están cayendo todas las flores de la dama de noche”, le decía su hermano que no dudó en echarle un cable a su hermano.

Declaración de amor

“No sabía qué hacer para que fuera especial, pero espero que te guste. Me he traído a Dani para que me ayude. Me gustaría cantarte un trocito de la canción de Un millón, que sabes que esta canción es para ti y me hace mucha ilusión cantártela”, decía Jesús antes de cantar el estribillo de esta canción que lanzaron mientras estaban en la casa.

“También tengo otra cosita para ti, que espero que te haga mucha ilusión. He cogido las flores más bonitas que he visto en el jardín y te las quiero regalar. La verdad es que estoy super nervioso y espero que me estés esperando fuera, que seguimos sumando cada vez más y que ya queda menos. Te mando un besito enorme y que te amo con locura”, le decía directamente a Natalia.

Y claro, ella, viendo las imágenes en el plató de Secret Story: La cuenta atrás, no podía más que echarse a llorar como ya ha hecho en alguna otra ocasión.

Los gemelos han recibido algunas críticas fuera de la casa por su falta de humildad y eso no ha hecho que ella se aleje. “Yo estoy aquí apoyándolo, al final es lo que siempre le digo a mi familia, si lo voy a apoyar fuera y lo he apoyado antes, ¿por qué no lo voy a apoyar ahora?”, explicaba.

Carlos Sobera, que no dudó en entregarle a Natalia su ramo de flores, le preguntó si eran novios o no y ella lo tiene claro. “Sea lo que seamos, da igual, no hace falta decir que soy novia o ex novia. Estamos en pausa, novios en stand by”, aclaraba.

También le ha recordado que, cuando entró en la casa, le recomendó que se hiciera amigo de Adara. “Eso no es verdad, debéis poner el vídeo porque todo el mundo me lo dice. Yo le dije que las formas no eran las correctas y que, por favor, pidiera perdón de corazón a quien había hecho daño. Adara o cualquier persona”, intentó explicarse.

Finalmente, cuando el presentador le dio la oportunidad de que fuera ella la que le mandara un mensaje romántico a su chica, ella lo resumió todo en dos frases: “Siempre juntitos, nunca solitos” y “nunca te sueltes, aunque a veces cueste”.

¡Qué bonito es el amor!