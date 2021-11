Soraya publica la primera foto en la que podemos ver la cara de su hija Olivia

Soraya es una de esas mujeres a las que le gusta compartir su vida con todos sus seguidores. Lo lleva haciendo mucho tiempo y ha creado una especie de familia que se alegra con todas sus buenas nuevas. Muchos estuvieron pendientes de su embarazo y su posterior parto.

Ella dio la noticia de que su pequeña Olivia ya estaba en este mundo, pero ha tardado en ofrecer una foto suya en la que pudiéramos verle la cara.

El pasado 11 de noviembre publicaba su primera fotografía, pero la tenía cogida en brazos y no le veíamos la cara. “Tengo muchas ganas de hacer un vídeo contando como han sido estos primeros 20 Días. Nada es lo que parece en esto de los partos, los embarazos, las recuperaciones, la lactancia … cada cual vive lo suyo”, compartía en aquel momento.

Reflexiones de una recién parturienta

“Pero sí que tengo una cosa clara ... Ya lo dije en su día y lo vuelvo a decir: Más amor a las mamis y a los papis en estos momentos ...más atenciones, más detalles para ellos, más tacto...Más comprensión y más empatía. Ser padre o madre no es tarea fácil, el día a día es duro, y más si hemos tenido ‘Fiesta’ por la noche”, pedía.

Y ponía de relieve que esos primeros días de adaptación no son fáciles. “También nosotros pongamos de nuestra parte ... Cuidarnos, no solo físicamente sino mentalmente. Es muy fácil caer en depresión en estos momentos, es muy fácil que surjan discusiones sobre todo por el poco descanso y el estrés. Tratemos de cuidarnos en estos días, sobretodo de las opiniones de unos y de otros 😏. Lo que uno haga ESTA BIEN HECHO cuando se hace desde el amor y desde el corazón. Y un consejo. Si me lo permitís. A mí siempre me ha funcionado ☺️ PAPÁ + MAMÁ felices = BEBÉ FELIZ ❤️”, terminaba reflexionando.

Hace unos días publicó una nueva imagen en la que podíamos verla de espaldas en brazos de su padre y llevando una de las sudaderas de su propia colección, Chochete. Pero ni rastro de su carita.

Le vemos la cara

Ahora, por fin, la hemos podido ver porque Soraya ha participado en un reportaje con la revista Semana, la misma en la que anunció su embarazo y su nacimiento.

“Buenos días mundo! Os presentamos a Olivia! Ya tiene un mes de vida! Hemos hecho una sesión de fotos muy bonita con la revista @semana_revista en familia y en casa. Os invitamos a que la veáis! 🥰 Lo pasamos genial, y las nenas se portaron muy bien😊 Esperamos que os guste ❤️”, escribía en sus redes junto a una de esas imágenes que podemos ver en la revista.

No han faltado los mensajes comentando lo mucho que se parece a su hermana mayor y lo guapas que están ambas.

Ha recibido tantos mensajes que no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer tanto cariño: "GRACIAS A TODOS POR VUESTROS MENSAJES DE AMOR ❤️”.