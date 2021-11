The Weeknd se inspira en ‘Stranger Things’ para el videoclip de ‘Die For You’

The Weeknd ha decidido terminar el mes de noviembre con una sorpresa para sus millones de fans. Ha estrenado el videoclip de Die For You, el tema incluido en su álbum Starboy que vio la luz en el año 2016.

Un estreno que nadie esperaba y que ha tenido una gran acogida entre sus seguidores. Pero cuando The Weeknd lanza algún proyecto, lo hace a lo grande.

El cantante se ha inspirado en Stranger Things y E.T. para lanzar esta gran producción audiovisual dirigida por Christian Breslauer. Refleja la historia de un niño telequinético que escapa de las autoridades, quienes lo habían sometido a diversos estudios. Pero acaban descubriendo su ubicación y van a por él.

El joven conoce a una chica de la que parece haberse enamorado, por lo que intenta escapar junto a ella. Pero acaba enfrentándose a las autoridades y vuela sujetando una cruz rosa. Ahí acaba la historia.

Uno de los planos que hace referencia a la mítica serie de Netflix es el protagonizado por el niño sometido a los estudios. Es similar al que interpreta Once también en la misma situación.

El lanzamiento del videoclip de Die For You ha tenido una gran acogida. Tanto es así que en tan solo unas horas ha superado el medio millón de reproducciones. Una cifra que estamos seguros que aumentará con el transcurso de los minutos.

The Weeknd celebra así el quinto aniversario de Starboy, el tercer álbum de estudio de su carrera. Un álbum que, sin duda, marcó un antes y un después en su trayectoria. Canciones como Starboy y I Feel It Coming con Daft Punk forman parte del repertorio. Sin duda, temas que han acabado convirtiéndose en himnos musicales.

Uno de los lanzamientos más recientes de nuestro protagonista es el de La Fama junto a Rosalía. La canción ha superado las expectativas y se ha colado en las playlists más importantes de las plataformas digitales. The Weeknd se atreve con un español de lo más seductor. Aunque, tal y como desveló la catalana a LOS40 en la última edición de nuestros premios, la idea original era hacerlo en inglés. Pero ella se negó y le propuso cambiar el idioma al español. The Weeknd ha demostrado que no se le da tan mal.