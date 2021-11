Rosalía cuenta que The Weeknd quiere su ayuda para crear un disco en español en LOS40 MUSIC AWARDS 2021

La cantante Rosalía era una de las estrellas invitadas a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Una de las más esperadas del PRESHOW, ya que, por primera vez ha posado en una alfombra en compañía de Rauw Alejandro desde que confirmaron su relación.

Tanto Rosalía como el intérprete de Todo de ti llegan como nominados a estos galardones, compitiendo en la misma categoría, por ejemplo, en Videoclip Internacional Latino. Algo que no supone ningún problema para ellos, ya que, los dos han confesado que prefieren disfrutar de la felicidad de su pareja al recibir el premio, antes que ganarlo ellos mismos. “¡Iría a parar a la misma casa!”, ha bromeado Rosalía.

La cantante se ha mostrado muy emocionada y feliz por estar presente en LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears justo después de haber presentado La Fama, su recién estrenada colaboración con The Weeknd. Pero, ¿cómo consiguió Rosalía que el canadiense se atreviera a cantar una bachata en castellano? ¿Y qué opina ella sobre el resultado? “¡Bueno es que él me pidió que yo cantara en inglés!”, ha contestado con muchísimo desparpajo la artista. “El estaba súper contento de cantar en español, de verdad. Yo creo que le ha sonado muy bien”, ha añadido la artista antes de soltar toda una bomba informativa con la que ha demostrado que el canadiense le ha cogido el gusto a nuestro idioma: “El otro día me mandó un mensaje y me dijo ‘oye, yo quiero que me escribas un disco entero en español’ y yo ‘¡madre mía!’”, ha dicho dejando sin palabras a nuestros locutores.

Pero Rosalía no solo está encantada con las aptitudes para los idiomas de The Weeknd, ¡también con sus dotes como actor! “Su acting me parece increíble en el vídeo”, ha expresado la cantante sin parar de bromear. “Yo es que me muero de risa cada vez que le veo a él cantando mientras se está desangrando. Me parece brillante como actúa”, ha confesado Rosalía en relación al videoclip, en el que un puñal tiene un gran peso metafórico.

Rosalía confiesa que prefiere que su premio lo gane Rauw Alejandro en el PRESHOW de LOS40 MUSIC AWARDS 2021

¿Qué inspiró a Rosalía para crear una bachata como 'La Fama'?

Entre todas las cosas que ha contado Rosalía sobre La Fama, su nueva canción que ha revolucionado el panorama musical y con la que sus fans esperan la llegada de Motomami, su tercer disco, se encuentra la razón por la que se ha decantado por una bachata, un estilo que ella ha calificado como “maravilloso”. Pues bien, tal y como ella misma ha desvelado en el PRESHOW de LOS40 MUSIC AWARDS 2021 La Fama ha estado totalmente inspirada por la influencia de Romeo Santos, quien durante un tiempo le estuvo mandando muchas canciones de bachata clásica que impulsaron a Rosalía a embarcarse en la aventura de probar suerte con este género icónico de la música latina.

Esto y mucho más es lo que Rosalía nos ha contado en el PRESHOW de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. ¡Dale al play y entérate de todo!