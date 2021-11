Incomprensión en ‘Secret Story’ por la reacción de Cristina y Luca al saber que Julen no ha salvado a Sandra

Este domingo vivimos un drama en la casa de Secret Story y es que Sandra Pica se enteró en directo de que su chico, Julen de la Guerra no había utilizado el poder del intercambio que ganó en la última prueba de inmunidad para salvarla de las nominaciones. Eso significa que ella, está expuesta a la expulsión este jueves.

Hasta este domingo ella se creía a salvo porque daba por sentado que su chico habría utilizado su poder para mantenerla a salvo, de ahí su sorpresa mayúscula al saber que no había sido así la cosa.

Se enteró en el Cubo, junto a Julen que se quedó destrozado y sin saber muy bien cómo explicar su decisión. Sus amigos en la casa, Luis Rollán y Gemeliers eran los candidatos a subir como nominados si sacaba a Sandra y no se vio capaz.

“Yo le hubiera salvado a él”, aseguró Sandra sin duda alguna y como zasca a su chico que se quedó destrozado. Así, compungido volvió al interior de la casa a contarle a sus compañeros lo sucedido. Nadie podía creérselo. Sandra tuvo que aclarar que efectivamente había sido así y que estaba intentando asimilarlo.

“Cualquier persona normal, en mi situación, hubiera salvado a su pareja. Yo tengo mucho cariño a Luis, es para mí muy importante, a los gemelos también y a Sandra también. Evidentemente son amores muy diferentes y entonces, pues no tomé ninguna decisión”, les contó Julen a sus compañeros.

Reacción inesperada

Entonces ocurrió algo totalmente inesperado y es que Cristina Porta y Luca Onestini empezaron a reírse para asombro del propio Jordi González que no pudo más que llamarle la atención. No tuvieron más remedio que dar explicaciones.

“‘Me lo haces tú conmigo y te mato’, me ha dicho de broma”, explicó Luca sobre el motivo de su reacción fuera de lugar. “Yo le he dicho ‘yo te mato’, pero también es verdad que…joder, la inmunidad es un regalo y también es un regalo que tú puedas salvar a alguien. Entonces, Julen también tiene que ver la parte positiva, no solo la parte negativa”, intentó justificar la periodista.

Miguel Frigenti, sin embargo, salió en defensa de su amigo e intentó justificar lo que había hecho. “Todo el mundo, Jordi, en un directo puede sufrir de un bloqueo y más cuando tienes que salvar en muy poco tiempo y tienes a los amigos ahí y te puedes quedar bloqueado y creo que es super comprensible”, argumentó.

Los gemelos también intentaron apoyarle asegurando que cualquier decisión que hubiera tomado hubiera sido buena.

Lo que está claro es que, si este jueves Sandra acaba siendo expulsada, el cargo de conciencia no se lo va a quitar nadie.