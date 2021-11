‘Secret Story’: Sandra Pica se entera en directo de la traición de Julen con una reacción de lo más agridulce

Después de que Adara Molinero fuese la última expulsada oficial de Secret Story, estaba claro que las nominaciones se iban a ver claramente afectadas. Con uno de los objetivos a votar en masa semana a semana fuera, muchos de los participantes se verían obligados a tomar decisiones que no esperarían para poder repartir sus votos de la mejor manera posible. Aunque les costase algún que otro disgusto.

Ha sido el caso de Julen de la Guerra, que precisamente ha criticado en alguna ocasión a los Gemeliers por nominar "sin mojarse". Sin embargo, lo acontecido no solo tenía que ver con una nominación, sino también con una salvación. Gracias al privilegio del juego de la semana, el extronista no solo conseguía ser inmnune, sino también conseguir tener el poder del intercambio.

Este poder consiste en sacar a uno de los nominados y en su lugar nominar directamente a otro de los aspirantes que se ha quedado fuera de la tabla. Aunque cuando se lo ofrecieron tuvo claro querer salvar a su chica, cuando Jorge Javier Vázquez le comentó que o los gemelos o Luis Rollán tendrían que salir nominados en su lugar decidió mantener todo como estaba. Y hasta el último programa de este domingo, Sandra Pica no tenía ni idea:

¡Así ha sido la reacción de Sandra! ¿Cómo la habéis visto? #SecretNoche12 pic.twitter.com/fGOvZIChgr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 28, 2021

Con una ligera sorpresa, la cara de la extentadora mostraba claramente que no podía haberse anticipado a tal movimiento de su pareja. Trató de quitarle importancia, pues ya ha pasado en otras ocasiones en el programa -el mismo Julen intercambió en las nominaciones a Isabel Rábago por Luca Onestini-, aunque no dudó en clarar que ella sí le tendría como prioridad a la hora de decidir quién se salva de una nominación.

Él, parco de palabras, intentó dejarle claro a su novia que no pone por delante a ninguno de sus compañeros. Sandra, por su parte, intentó restarle importancia aclarando que sus sentimientos hacia él no cambiarán, aunque sentenció: "Que me siente mal o no, es otra cosa". Horas después, a través del canal 24h, confesaba a Miguel Frigenti sentirse como una "panoli" por todo este tema.

La reacción de sus compañeros

Aunque al tomar la decisión Julen acabó arrepentido -llegó a llorar delante de sus compañeros, aunque sin decir nada al respecto por respetar la escaleta del próximo programa-, todos en la casa se habían hecho a la idea. Eso sí, precisamente de lo contrario a lo que fue, pues Gemeliers pensaban que había colocado a ellos en su lugar y el resto de concursantes no se terminaban de fiar del resultado final de nominaciones.

Al salir del cubo y comunicárselo a sus compañeros, todos reaccionaban con sorpresa… Y mucho alivio. Cristina Porta añadió que "mataría" a Luca si repitiese lo que hizo Julen, mientras que el protagonista de los hechos se lo trató de explicar a todos con una simple frase: "Para mí Luis, los gemelos y Sandra son importantes, aunque son amores distintos, así que no tomé ninguna decisión".