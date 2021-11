Karol G se lleva el susto de su vida en una caída en concierto en Miami

Karol G se ha llevado el susto de su vida. La cantante colombiana estaba ofreciendo a su público su espectáculo en directo en el FTX Arena de Miami (Florida, Estados Unidos) cuando perdió pie en parte de su escenografía. Una impactante imagen de la artista cayendo desde unos 3 metros de altura que ha dado la vuelta al mundo.

La solista estaba interpretando en ese momento su canción Ahora me llama sobre unas escaleras cuando se desequilibró en sus botas de tacón altas que llevaba puestas en el primer escalón y comenzó a caer. Pese a intentar recomponerse, no pudo evitar el doloroso golpe.

Karol G se trastabilló y se golpeó en repetidas ocasiones por la escalera hasta la parte baja del escenario. Tras los gritos de conmoción de su público por el golpe, la artista se quedó dolorida en el suelo acurrucada mientras su cuerpo de baile corría a asistirla.

La artista quiso levantarse y seguir con el show como toda una profesional asegurando a sus bailarines y bailarinas que se encontraba bien pese al fuerte golpe. La 'bichota' se levantó en medio de un gran aplauso del público que se había quedado impactado por la sorprendente caída.

Sin embargo, una vez que finalizó el show, Karol G quiso compartir con todos sus seguidores sus sensaciones: "Se me partieron todas las uñas. Yo creo que también se me rompió una rodilla. Me duele todo, me duele todo".

La colombiana quiso agradecer a todo su público congregado en Miami que había asistido a una de las primeras citas de su Bichota Tour el apoyo incondicional y los ánimos después de su golpe: "Pero nada, ¿ustedes creían que yo les iba a dejar después de haber llenado este arena por primera vez en mi vida?".

Y lo doloroso de las caídas viene después a los siguientes días cuando baja la adrenalina del directo y el cuerpo se enfría. La intérprete ha querido mostrar sus heridas y moratones en un vídeo justo antes de presentarse en directo ante su público en Puerto Rico. Varios moratones en las piernas, rodilla, hombros, brazos y un vendaje en el pie derecho son las consecuencias más visibles.

Pese a todo y a pesar del dolor, la gira de Karol G sigue adelante y seguro que la colombiana ahora tendrá más cuidado con las escaleras de su tour.