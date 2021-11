Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán ya tienen nombre para sus futuras hijas y el italiano los ha desvelado

Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán se conocieron hace dos años en Supervivientes. Ella llegaba a Honduras dejando un amor en España, él llegaba soltero al programa. Pero la conexión entre ellos fue inevitable. Al principio a ella le costó reconocerlo, pero finalmente, acabó diciéndole a su chico que lo sentía, pero que se había enamorado.

Y muchos pueden pensar que estos amores ocasionales en reality no duran mucho, pero no es su casa. Dos años después, la pareja sigue junta y más enamorada que nunca. O eso expresaba Fabio en Sobreviviré. Nagore Robles le aseguraba que le encantaba el brillo que tenía en los ojos la influencer cuando hablaba de su chico.

Él no dudaba en asegurar que es mutuo y que en los dos años que llevan juntos han pasado muchas cosas, incluida una pandemia. Y pese a todo ese roce, la pareja, lejos de alejarse, se ha acercado más que nunca.

Pensando en hijos

No se puede poner en duda su amor y parece que será por mucho tiempo porque la pareja ya ha hecho planes de futuro. Han hablado de tener hijos juntos y hasta han encontrado el nombre de la que podría ser su primera hija juntas.

“Violeta decía que si era niña le gustaba Gala o Chloe, me parece”, confesaba el italiano. Y Nagore no ha podido evitar hacer un chiste con los nombres, no de ellas, sino con el que podría tener si en lugar de chica, fuera chico.

Ha recordado que Violeta tiene una hermana que se llama Lila y ha sugerido que, si tienen un niño, podrían llamarle Morado. “Morado está bien para completar toda la gama de colores”, bromeaba entre risas Fabio.

Lo importante es que ya se han planteado el hecho de ser padres y eso define muy bien la relación que mantiene, que, de momento, parece bastante sólida.