Las Spice Girls y su himno ‘Wannabe’, Nº1 de LOS40 hace 25 años

Tan solo 20 minutos hicieron falta para escribirla y un día completo para grabarla. Así nació Wannabe, la canción más importante en la historia de las Spice Girls. Fue su presentación al mundo y rápidamente se consolidó como una auténtica revolución musical. En 1997 aparecieron cinco mujeres que gritaban al mundo que iban a ser quienes ellas quisieran e iban a actuar bajo sus propios términos. La deportista, la pija, la picante... la girlband británica llegó a todos los rincones con un mensaje de empoderamiento nunca escuchado hasta la fecha.

Desde su lanzamiento, en julio de 1996, se convirtió rápidamente en una de las canciones más conocidas de la década de los noventa. Llegó a ser número uno en 22 países diferentes, y el 30 de noviembre de ese mismo año, ascendió hasta el Nº1 de LOS40, convirtiéndose en el tema más importante de nuestro país. No es para menos, el himno del quinteto femenino se convirtió en el más vendido de la historia por un grupo femenino, con 6 millones de copias despachadas. Con este logro, le arrebataron este récord a Los Beatles, que llevaban manteniéndolo desde 1964 con I Want To Hold Your Hand.

Además de ser una de las canciones pop más pegadizas de la historia, Wannabe tenía un mensaje muy importante para todos, y sobre todo todas la que lo escuchaban. Con este himno, las mujeres de todo el mundo cantaron al feminismo y a la importancia de aceptarte y quererte tal y como eres. Un referente del que muchos millennials no eran conscientes en su momento, mientras simplemente admiraban a sus estrellas preferidas, pero que a día de hoy, aplaudimos como necesario. Más de dos décadas más tarde, Wannabe sigue siendo la prueba de que las Spice Girls fueron verdaderas pioneras. Rompieron el molde grupal al cultivar estilos y personalidades individuales.

En diez semanas desde su lanzamiento, la girlband consiguió ascender a lo más alto de la lista de 1996, pero no es el único acontecimiento importante que podemos destacar mirándola con atención. También supuso el debut en solitario de Mark Owen, uno de los componentes de Take That. Además, la música en español tuvo mucha presencia con temas de Nacho Cano, Ricky Martin o Héroes del Silencio en los primeros puestos de la lista.

En LOS40 Classic nos encanta mirar para atrás, disfrutar de los éxitos que se crearon en la emisora musical líder y que consiguen transportarnos a los momentos más felices de nuestra vida. Hemos elegido una fecha redonda, 1996, hace exactamente 25 años, para repasar la lista de éxitos de aquel momento. Rebobinamos en la Lista de LOS40 para traerte de nuevo los éxitos de hace un cuarto de siglo.

Cada semana, actualizamos nuestra playlist para que disfrutes tanto como nosotros recordando los grandes números 1 de LOS40 que nos acompañaron hace 25 años. Puedes encontrarla en nuestra app oficial, solo tienes que descargártela y disfrutar con los temas que ya forman parte de nuestra vida.