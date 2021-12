RBD empieza a seguir a Aitana y los fans sueñan con una colaboración

¿Te imaginas una colaboración de RBD con Aitana? Seguramente sea un featuring que nunca te hubieras imaginado. Sin embargo, un movimiento en redes sociales ha hecho disparar todas las alarmas y ahora los fans sueñan con un tema entre los mexicanos y nuestra princesa del pop.

No es nada nuevo que se especule sobre posibles colaboraciones que podría hacer Aitana. Algunas, de hecho, se cumplen. Este mismo viernes sale el tema con Nicki Nicole que tanto se rumoreó en su día. Pero, a priori, no había ninguna razón para que RBD y Aitana hicieran una canción juntos. No obstante, la exitosa banda salida de Rebelde ha comenzado a seguir a la catalana en Instagram y eso, para sus seguidores, no puede ser casualidad.

Além de seguir vários fan clubes( incluindo o nosso💖) perfil do RBD ( @RBD_oficial ) começou a seguir novamente o Alfonso, o blogueiro @HugoGloss e as cantoras @dannapaola e @Aitanax ❤️ pic.twitter.com/OP3V0n9nin — RBD (@fco7rbd) December 1, 2021

AITANA CANTANDO ALGO DE RBD ESQUE NO ESTOY LISTA — syl in formentera🧣 (@gmztacs) December 1, 2021

CÓMO? ME DA ALGO — Débora In Berlín (@debora110591) December 1, 2021

RBD solo sigue a 49 personas en la conocida red social y una de ellas es Aitana, una de las artistas más escuchadas de nuestro país. De momento, la cantante de 11 razones no ha devuelto el follow, pero estaremos atentos a todos sus movimientos por si acaso. ¿Un RBD feat. Aitana? De momento, una fantasía, pero cosas más extrañas se han visto, ¿no?

RBD, en stand by

2020 fue un año importante para RBD. Once años después de su separación, cuatro de los seis integrantes de la banda (Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez) volvieron a los escenarios para un concierto virtual donde interpretaron los temas más exitosos de su discografía y Siempre he estado aquí, su nuevo sencillo.

Ese era el plan, aunque durante el comeback también surgió la idea de una gira a nivel mundial y Christopher Uckermann, en una entrevista para LOS40, también comentó que no descartaban hacer un nuevo álbum de estudio. Tal y como hemos visto, las redes de RBD están muy activas. ¿Están preparando un regreso con todas las de la ley? Ya veremos...