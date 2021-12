Dani Martín estrena el videoclip de ‘Una Foto En Blanco y Negro’ con un guiño a LOS40

Qué bonito es viajar hacia atrás en el tiempo y recordar una de las épocas más bonitas que te ha dado la vida. Y si no que se lo digan a Dani Martín, que ha llenado sus propios recuerdos y los de sus millones de fans de pura nostalgia.

Su disco No, No Vuelve vio la luz el pasado 11 de noviembre y es un homenaje a la banda que le llenó de sueños cumplidos. El Canto del Loco es una de las formaciones más emblemáticas de la historia de la música, no solo en España, sino también en el extranjero. Por ello, el madrileño ha decidido reunir algunas de las canciones que marcaron un antes y un después en su vida para publicar sus nuevas versiones en este disco.

Una de las que incluye es Una Foto En Blanco y Negro, que sin duda se considera un auténtico himno entre sus seguidores. Y es que, ¿quién no ha escuchado y ha cantado a todo pulmón cada uno de sus versos? Pues su versión más cañera, con el sonido de la guitarra y la batería de fondo, ha llegado con este nuevo repertorio que Dani ha presentado. Pero ahora, el madrileño ha decidido presentar su videoclip, que se convierte en el capítulo 4 de esta historia.

En las imágenes que componen el vídeo vemos a un Dani interpretando el tema con su banda Rosa Negra en el salón de lo que representa su casa. Allí fue donde comenzó todo. Pero esta vez la historia avanza un poco más y muestra cómo esta banda de adolescentes presenta su proyecto a la discográfica que acaba fichándolos. Una escena que refleja a la perfección también la adolescencia de Dani y uno de los primeros pasos en su camino hacia el éxito.

Una curiosidad justo de esta escena es el premio que podemos ver en la mesa del jefe de la discográfica. Es el Golden que recibió en LOS40 Music Awards 2020 en reconocimiento a su trayectoria. Un guiño que hemos cazado y que nos ha emocionado, y mucho. Y es que, acompañar a Dani en más de dos décadas de música, para nosotros, ha sido un auténtico lujo.

El premio Golden Music Award de Dani Martín en el escritorio. Imagen del videoclip de 'Una Foto En Blanco y Negro'. / Videoclip de 'Una Foto En Blanco y Negro'

"Una Foto En Blanco y Negro. Escribí esta canción en el local de ensayo de Algete. Una vez más idealizaba el amor, lo veía retratado en París, Londres y, por supuesto, en blanco y negro de manera idílica. Otra canción que perdura en el tiempo y que sigue siendo de vuestras preferidas. Esta versión y la de ‘Estados de ánimo’ son mis favoritas", explica nuestro protagonista en la descripción de su última publicación en Instagram.

Hay canciones que nunca se olvidan. Sin duda, Una Foto En Blanco y Negro es una de ellas.