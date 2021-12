Rosalía grabó en Madrid su nuevo videoclip según ABC

El paso de Rosalía por España con motivo de LOS40 Music Awards fue como el de un auténtico huracán. La solista catalana ha pasado apenas unos días en su país natal pero ha dejado un reguero de noticias y de titulares desde que puso el primer pie hasta que volvió a embarcarse en el avión rumbo a Estados Unidos. Lo último, según informa ABC, no es su comida en DiverXo sino la grabación del videoclip del que será nuevo sencillo.

El diario ha publicado las fotografías de los ensayos que la intérprete realizó en una academia de baile situada en el norte de la capital madrileña. Unos ensayos en los que la cantante estuvo rodeada en todo momento por su equipo de trabajo y por su hermana: "Hemos visto hasta a su herma, que también ejerce de ayudante personal saliendo del hotel con la ropa lista y preparada" explica el periódico.

Y si en la primera jornada Rosalía dedicó todo su esfuerzo junto al de su cuerpo de baile en que todo quedara perfecto, el segundo día fue dedicado exclusivamente a rodar. Desafortunadamente no hay imágenes de ese día ni tampoco información confirmada sobre qué canción habrá sido la elegida para convertirse en la nueva tarjeta de presentación de su futuro álbum de estudio.

Motomami es el nombre del tercer y esperadísimo álbum de la solista que llegará en 2022. Ella misma se encargó de anunciarlo oficialmente con un vídeo en el que podíamos escuchar por donde van a ir los tiros de este nuevo sonido de la catalana. Y parece que la estrella va a seguir jugando a mezclar géneros y melodías: deambow, flamenco, bachata, hip hop y melodías al piano.

"Siempre me he considerado una narradora de historias. MOTOMAMI es la historia más personal que he contado. En mi cabeza, MOTOMAMI tiene sentido como concepto, como figura femenina que se construye a sí misma. Entonces, así es como funciona: es casi como un autorretrato" confesó Rosalía durante un reportaje con Rolling Stone.

Empezamos con una bachata en español junto a The Weeknd y parece que pronto podríamos tener continuación en forma de nuevo videoclip que habría sido rodado (todo o en parte) en Madrid, como ya os hemos contado. ¿Será la esperada y rumoreada colaboración que da nombre al disco y en la que habría estado implicado Pharrell Williams en la producción? Tendremos que esperar para confirmarlo.

"MOTOMAMI es una obra maestra llena de disonancia, sintetizadores y órganos saturados. Es un trabajo innovador y de vanguardia que captura las raíces y capacidades técnicas de Rosalía, dejándote con más preguntas que respuestas una vez que terminas. Ella desafía la música comercial tal como la conocemos. ¿Coros pegadizos o ritmos uniformes? No. De hecho, ella desarma la estructura tradicional de la música pop en español, haciendo de las raíces un acompañamiento melódico, no rítmico" escribió Diego Ortiz en Rolling Stone sobre el disco.