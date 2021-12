'Harry Potter y la piedra filosofal' tiene una versión que nunca vio la luz

Harry Potter y la piedra filosofal cumple dos décadas desde que llegó a la gran pantalla dispuesta a hacer soñar a una multitud de niños millennials con su esperada carta de Hogwarts. Ahora, 20 años más tarde, todos los fans celebran que el elenco original de las películas inspiradas en los libros de J. K Rowling vayan a hacer una reunión especial con motivo del aniversario en HBO Max, al más puro estilo Friends. Aunque, podría ser que no fuera lo único que los seguidores del mundo mágico más popular del cine celebren próximamente.

Chris Columbus, el director de la película, ha confirmado que existe una versión extendida de Harry Potter y la piedra filosofal con una duración de tres horas en lugar de los dos y media que abarca la que todos conocimos en su momento. Pero no solo eso, tal y como ha contado en una entrevista con la revista The Wrap, no descarta la posibilidad de que en algún momento viera la luz.

El motivo principal de que se decantasen por una versión más corta de la cinta no es otro que procurar mantener la atención de los niños, algo que les pareció demasiado ambicioso en una película de tres horas. “Sabíamos que la película funcionaba porque hicimos algunos previews", ha asegurado Chris Columbus que ha añadido: “Los padres dijeron después que era demasiado larga, pero los niños dijeron que era demasiado corta. Pensé, bueno, presumiblemente los niños tienen una capacidad de atención más corta, así que esto es algo bueno”.

Peeves sí salía inicialmente en Harry Potter y la piedra filosofal

Pero, ¿qué ocurre en esa media hora adicional de Harry Potter y la piedra filosofal? Pues, lo más relevante que quedó en el olvido con la decisión de acortar la cinta fue la presencia de Peeves, el poltergeist bromista de Hogwarts que fue interpretado por Rik Mayall y que probablemente recuerdes si conociste también al Harry Potter de los libros. Una decisión que dejó a este personaje relegado únicamente a la saga literaria y como un completo desconocido en los cines.

"Tenemos que volver a poner a Peeves en la película, ¡hubo que cortarlo!", ha expresado el directos, reconociendo que a él también le gustaría disfrutar de esta versión (al igual que a los fans que ya han pedido a gritos ver la versión original).

Un sentimiento de nostalgia por parte del director que choca drásticamente con su posición contraria a hacer cualquier reboot de Harry Potter, ya que, a su parecer ha dicho que “no tiene sentido”: “No tiene sentido que ninguno de nosotros rehaga las películas clásicas. Haz algo original, porque necesitamos material más original. Entonces, no tiene sentido", ha sentenciado.