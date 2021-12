Billie Eilish ama los cambios de look: todos los peinados que ha lucido la artista entre 2016 y hoy

Billie Eilish lo ha vuelto a hacer. La artista estadounidense es, a sus solo 19 años, todo un icono de la moda. Sobre todo, en lo que a tendencias capilares se refiere. Pues, pese a su juventud, la autora de Bad Guy no deja de innovar en su imagen y, por un motivo o por otro, vive en un cambio constante que, sin duda alguna, nos encanta.

El último giro en su imagen ha llegado hace solo unos días, cuando la artista subió una foto a Instagram dejando ver que había dejado atrás el rubio platino que lucía desde el pasado mes de marzo y que le había costado seis semanas lograr. Ahora, Billie Eilish es castaña.

Pero antes del rubio platino y el castaño, la cantante y compositora ya había optado por teñir su cabello de una larga lista de colores que iban desde los tonos fantasía hasta el negro azabache. Además, unidos a los cambios de color, Eilish también ha ido encadenando cortes de pelo muy diversos que nos han permitido verla con imágenes muy distintas.

Aquí te traemos una recopilación con los looks que esta estrella internacional ha ido luciendo en los últimos años:

2016, el año de la melena larga plateada

En octubre de 2015 Billie Eilish grabó el sencillo Ocean Eyes y en 2016 este se viralizó tanto en Spotify que a finales de ese mismo año, Interscope Records lo publicó de forma oficial dándole así una gran visibilidad a una jovencísima artista que entonces solo tenía 15 años.

Pese a su corta edad, la joven ya mostraba entonces una imagen de chica dura, algo a lo que sin duda le ayudó su larga cabellera plateada.

Billie Eilish en septiembre de 2016. / Stefanie Keenan/Getty Images for Teen Vogue

2017, el momento del acercamiento al blanco

Aunque su look se mantuvo muy constante durante los inicios de su carrera, se puede decir que a lo largo de 2017 la californiana fue haciendo pruebas entre el blanco y el gris, de manera que, dependiendo del momento, se la pudo ver con tonos más oscuros o más claros y con las raíces más o menos marcadas. Eso sí, en todo momento, Eilish mantuvo su melena larga.

2018, el momento en el que empezó el cambio

En 2018, Eilish estaba centrada en trabajar en su álbum When We All Fall Ashleep, Wher Do We Go? y decidió, a la vez que componía, ir cambiando poco a poco el color de su pelo pero sin salirse de la paleta que le había supuesto la zona de confort durante sus primeros años en la música. Entonces, fue pasando poco a poco del blanco hasta el gris oscuro.

Pero la cosa no quedó aquí. Durante este año Eilish experimentó con su peinado y pasó del gris uniforme a un degradado con las puntas más oscuras y después, a los tonos azules tanto claros como oscuros e incluso mezclados con mechas negras.

Así fue evolucionando el pelo de Billie Eilish en 2018. / Getty Images

2019, del negro al icónico bitono

En 2019 Billie Eilish se pasó al negro azabache. La artista se encontraba entonces inmersa en el lanzamiento de su primer álbum y decidió dejar atrás los tonos de fantasía. Sin embargo, esta decisión duró poco. Durante este mismo año Eilish se hizo un corte con flequillo abierto y se decoloró la parte superior de su melena y la tiñó con un verde fluorescente que ha marcado, sin duda, la imagen que el mundo tiene de ella.

Billie Eilish en 2018. / Getty Images

Además, a finales de este año pudimos verla con un cabello de lo más natural en el videoclip de la canción 'xanny', donde lució un pelo de un tono castaño muy natural.

En 2020 se paró todo, y también sus cambios de imagen

En 2020 el mundo se paró por la Covid-19 y también lo hicieron los cambios de imagen de Billie Eilish. La artista mantuvo su peinado y solo se pudieron apreciar apenas variaciones en la intensidad del tono flúor o la cantidad de cabello que este cubría.

2021, nuevo álbum y tres nuevos looks

Bien entrado ya 2021 Eilish lanzó al mercado su segundo álbum, Happier Than Ever y también decidió dar un giro radical en su imagen. La artista dejó atrás su icónica cabellera bicolor y optó — tras seis semanas de decoloración y cuidados intensos que la obligaron incluso a llevar peluca a los Grammy 2020 para ocultar su proceso— por lucir un tono rubio platino que ofrecía una imagen mucho más angelical de sí misma.

Billie Eilish en los Premios Grammy 2021. / Getty Images

Al principio Eilish optó por mantener su melena larga y el flequillo abierto al que estaba acostumbrada. Sin embargo, con el paso de las semanas la artista decidió pasarse al corte de moda, el wolf haricut con el flequillo un poco más cerrado. Este estilismo mucho más atrevido que los que había llevado hasta el momento con el pelo rubio y le aportaba un aire roquero más maduro.

Billie Eilish con el pelo rubio platino. / Getty Images / LOS40

Pero la cosa no ha quedado ahí. Hace apenas unos días la cantante ha subido a las redes sociales una imagen que muestra que la época rubia ha llegado a su fin y que prácticamente ha vulelto a los orígenes con un cabello oscuro. Eso sí, esta vez ha optado por un tono castaño muy natural con el que mantiene su flequillo.

¿Nos seguirá sorprendiendo en el próximo año con más cambios de imagen? ¡Estamos seguros de que sí! ¡Esperemos a ver qué es lo próximo!