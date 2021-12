Ibai Llanos se lleva el susto de la semana al creer que se le ha vuelto a colar una imagen prohibida en Twitch

Ibai Llanos se llevó ayer el susto de la semana, o incluso del mes. El streamer vasco se encontraba durante la noche del lunes inmerso en uno de sus directos de Twitch cuando, al ver un video en las redes sociales, se quedó en shock creyendo que se le había colado en la retrasmisión la imagen de un pene, algo que está prohibido por la plataforma y que podría suponerle un bloqueo temporal de su cuenta y por lo tanto, el cese de una de sus grandes fuentes de ingresos.

Ibai estaba jugando con sus seguidores a 'Si te ríes pierdes' con videos de las redes sociales. Y de repente, cuando el comunicador se encontraba en uno de los mejores momentos de su directo, justo alardeando de que tal vez podría ser la vez en la que este juego ha sido más divertido, se le cambió el semblante: en lo que parecía ser un vídeo cómico sin ninguna mala intención, apareció de repente un forma que recordaba al órgano reproductor masculino.

"Otra vez... me cago en toda mi **** madre", maldició el streamer entre suspiros después de, rápidamente, cortar la emisión de su pantalla en directo para que sus seguidores, y sobre todo los moderadores de la plataforma de vídeo en directo de Amazon no pudiesen ver lo que parecía ser un pene. "Otra vez lo mismo. No me lo esperaba para nada", añadió Ibai visiblemente alterado.

Sin embargo, el streamer no quiso tirar la toalla tan rápido y procedió a coprobar si en efecto se trataba de, una vez más se le había colado la imagen de un pene en directo y por lo tanto, Twitch podría proceder al cierre temporal de su cuenta. "Es un peluche. Para el gilipollas de Twitch, es un peluche. Para el gilipollas de Twitch, es un peluche", no tardó en sostener con una cara visible de alivio.

En esta lo he pasado peor que en la anterior. Cada vez son más reales. pic.twitter.com/bbTwpJHZil — Ibai (@IbaiLlanos) December 6, 2021

Ibai, que de repente parecía mucho más tranquilo, explicó que esta vez no se veía venir el 'trolleo' por parte de sus seguidores u otros usuarios de las redes. "¿Quién se va a esperar que aquí pueda aparecer un pene? En el otro aún eran unos pantalones... pero aquí...", continuó el streamer mientras maldecía lo ocurrido y trataba de recuperarse del gran susto que se había llevado.

El contenido explícito es la maldición de Ibai

Aunque esta vez se ha tratado de una falsa alarma, Ibai ya cuatro cierres temporales de su cuenta por culpa de imágenes prohibidas que se cuelan en sus directos. El último, el pasado mes de septiembre cuando al enseñar un tuit que se había viralizado el vasco no se percató y mostró en pantalla también la respuesta de un usuario que llevaba adajutat una imagen de un pene.

Bueno, el que estuvo en el directo ya lo pudo ver. Durante las batallas del finde uno de los chavales enseñó el culo en una rima de calvos. Grité desesperadamente un “NOOOO” mientras se daba la vuelta pero no pude evitarlo.



Mañana venía L-Gante a casa



Soy un desgraciao https://t.co/PugDgjAMCd — Ibai (@IbaiLlanos) June 15, 2021

Pero esta no es la única parte del cuerpo masculino que le ha costado un banneo. La plataforma de Amazon también le bloqueó la cuenta este verano porque, en plena celebración de una batalla de gallos que el vasco emitió en directo, uno de los participantes decidió enseñarle el culo a la cámara en un gesto que al organizador le acabó costando 16 horas de apagón.

Sus seguidores bromean con el tema

Tal es la relevancia que tienen los banneos sobre el trabajo de Ibai que el vasco va con pies de plomo para tratar de esquivar imágenes de desnudez. Sin embargo, sus seguidores, tirando de sentido del humor, intentan constantemente tomarle el pelo y poner a prueba su paciencia pasándole vídeos como el que le dejó en shock ayer. Imágenes en las que aparece lo que podría ser un órgano reproductor masculino, pero no lo es.