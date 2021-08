Piqué se estrena con Ibai en Twitch y desvela el misterio de sus selfies diarios

Ibai Llanos continúa metido de lleno en el mundo del fútbol. Después de ser el anfitrión de Leo Messi en su primera aparición en Twitch (donde nos dejó un momento para el recuerdo), el streamer se ha pasado por el recién inaugurado canal de Gerard Piqué.

El futbolista del Barça ha realizado su primer directo en la famosa plataforma y no podía faltar Ibai. Piqué invitó al de Bilbao tras hablar unos minutos con los espectadores, donde confirmó que se conectará después de cada partido que juegue en su ciudad. El primero de ellos llegó este domingo tras la victoria frente a la Real Sociedad (4-2) en el Camp Nou, siendo el propio jugador el autor del gol que abrió el marcador.

A continuación, abordaron un tema que no paraba de generar dudas entre los aficionados del campeón del mundo y de Europa. Y es que Gerard lleva ya un tiempo subiendo selfies todos los días a su cuenta de Instagram, y al fin se ha desvelado el misterio de por qué tiene esa rutina.

A pesar de que no le gusta en absoluto esta red social, uno de sus colegas de equipo le picó la curiosidad: "El otro día hablando con uno de los compañeros, me empezó a hablar del engagement de Instagram, de que él tenía mucho y dije: 'va, me voy a inventar cualquier cosa. Voy a empezar a hacer selfies simplemente por aburrimiento y por cachondeo'. Y ahí estamos, haciendo un poco el gilipollas". Aquí la publicación del día:

"No hay nada más detrás", admitió Piqué, quien le desveló posteriormente a Ibai que dicho compañero que le animó a tener más actividad en el mundo virtual fue Riqui Puig. Poco después, este también se unió a la emisión en directo, ya que se encontraba en la casa del central del Barcelona.

De esta forma, Ibai continúa siendo uno de las personas más influyentes en las redes sociales, mientras que Piqué se apunta a la tendencia que tanta polémica le ha generado a algunas personas y sigue dando de qué hablar. La entrevista a Messi ha provocado uno de los momentos más tensos que se recuerdan en la plataforma.