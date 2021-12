Polémica en torno a los Grammy 2022: Drake retira sus nominaciones

Drake se ha mostrado crítico con los premios Grammy en los últimos años incluyendo su apoyo incondicional a The Weeknd en la polémica de la edición 2021. Y el rapero canadiense acaba de firmar un nuevo capítulo dentro de la polémica en torno a estos galardones que acababan de conocer a sus nominados de 2022.

El nombre del artista figuraba en las listas de candidatos a hacerse con el gramófono en dos categorías de rap. Y decimos figuraba porque según ha confirmado un representante del artista a Variety, el músico ha decidido retirar sus nominaciones de manera oficial y ya no peleará por los galardones.

Lo que la revista no ha podido explicar, ya que la fuente no se lo ha confirmado, es el motivo por el que Drake ha tomado esta decisión. Y más aún teniendo en cuenta que para optar a las nominaciones de los Grammy ha de ser el entorno del propio artista (sello discográfico, management, etc) el que le presente como candidato a ser nominado.

Certified Lover Boy aspiraba a convertirse en el Mejor Álbum de Rap del Año así como Mejor Interpretación de Rap del año gracias a Way 2 Sexy, la colaboración que le ha unido con Future y Young Thug.

Como decía, Drake se ha mostrado indignado en los últimos años con la organización y sus palabras no dejan lugar a dudas: "Creo que deberíamos dejarnos de impresionar cada año por la desconexión entre la música influyente y estos premios y simplemente aceptar que lo que alguna vez fue la forma más alta de reconocimiento puede que ya no les importe a los artistas que existen ahora y a los que vienen después. Es como un pariente al que sigues esperando arreglar, pero que simplemente no puedes cambiar sus costumbres" confesaba en su Instagram.

Hace menos de una semana Miley Cyrus también aprovechaba su no nominación a los Grammy 2022 con un irónico mensaje. La intérprete posteó un comentario junto a un enlace de la web Best Life en el que repasaban 30 leyendas de la música que jamás ganaron un premio Grammy. El comentario de la vocalista y compositora no dejaba de tener su guasa: "En buena compañía". Una lista en la que figuran históricos como Queen, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Tupac Shakur, Patti Smith, Diana Ross y Bob Marley pero también contemporáneos de Miley como Katy Perry o Nicki Minaj.

Este año, el artista con más nominaciones de los premios ha sido Jon Batiste. El artista de 35 años se ha llevado once nominaciones gracias a su último trabajo We Are. Le siguen Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. Los tres atistas tienen ocho nominaciones este 2022.. Billie Eilish y Olivia Rodrigo también están entre las máximas nominadas de esta edición. Ambas artistas suman siete nominaciones gracias a sus discos Happier than ever y SOUR.