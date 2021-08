El nuevo disco de Drake ya es una realidad, solo unos días después de su ‘archienemigo’ Kanye West

En plena polémica por la rivalidad entre Drake y Kanye West, reavivada después de que 'Ye' difundiera públicamente la dirección postal del autor de In My Feelings, ambos tienen nueva música que enseñarnos. Si Kanye West (o, según él, su discográfica) publicaba este domingo por sorpresa el disco Donda, no habrá que esperar ni una semana desde ese acontecimiento para que su archienemigo en la música también haga realidad su más reciente trabajo de estudio. ¿Será un nuevo episodio en esa consabida rivalidad?

Sea o no así, lo seguro es que disfrutaremos y mucho de la música de Drake. Certified Lover Boy es el nuevo de ese nuevo álbum para el canadiense, y al igual que Kanye, ha sufrido varios retrasos en su publicación debido a factores que van más allá de la pandemia. Y es que la principal causa en esa demora no es otra que la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió Drake en los últimos meses del año 2020. Sin duda, para él también fue un año un tanto maldito a la luz de ese suceso.

Pero por suerte sí que pudimos escuchar el primer sencillo de este nuevo disco. Laugh Now, Cry Later fue lanzada en agosto de 2020 de la mano del también rapero Lil Durk y rápidamente se convirtió en un éxito más a sumar a toda la trayectoria musical de Drake. Y ahora, con el rapero ya recuperado de su lesión, ha llegado el momento de saber cómo suena Certified Lover Boy al completo. Ha sido él mismo quien ha revelado que el disco llegará este mismo viernes 3 de septiembre, gracias a un spot aparecido en el programa deportivo SportsCenter de la cadena estadounidense ESPN.

Did Drake just announce Certified Lover Boy’s release date of next Friday on SportsCenter? 😳pic.twitter.com/nTq3s4OvpM — XXL Magazine (@XXL) August 27, 2021

"CLB September 3rd", se leía en un anuncio introducido a modo de interferencia técnica y para el que después pidieron 'disculpas' los presentadores de la cadena. Por supuesto, no se trataba de un error real, sino que el mismo Drake está detrás de la promoción de algo llamado 'CLB', que son las iniciales del nombre del disco, Certified Lover Boy.

De él se sabe todavía muy poco, más allá de que el éxito Laugh Now, Cry Later estará incluido con total seguridad. Eso sí, a principios del verano se dejó ver en el estudio junto a Nicki Minaj y los rumores de colaboración se dispararon, cuando aún no se conocía apenas nada sobre este trabajo de estudio. Ahora, con ese lanzamiento a la vuelta de la esquina, las piezas parecen conectar y es más que probable que la unión entre Drake y la rapera esté incluida en ese disco que verá la luz de inmediato.

Drake appears to be in the studio with Nicki Minaj. 👀 pic.twitter.com/63cf8YoLsK — Pop Crave (@PopCrave) July 7, 2021

¡El esperadísimo lanzamiento de Certified Lover Boy ya solo es cuestión de horas!