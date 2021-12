Carta abierta a Aitana, una estrella del pop por más de 11 razones

Lo bueno de ser fan de Operación triunfo y trabajar como periodista en LOS40 es que he podido seguir muy de cerca los pasos que ha ido dando la que es ahora una de mis artistas más escuchadas. Aitana tiene algo especial, lo tiene desde esa gala 0 en la que irrumpió en el escenario hecha un manojo de nervios y se hizo un lío con la letra de la canción. Sin embargo, ya en ese momento, supe que estaba a punto de nacer una estrella. Muchos lo vimos y no nos equivocábamos.

Aitana ponre el broche de oro a su 11 Razones Tour / Getty Images

Viéndola el otro día en Madrid, con el WiZink hasta los topes y emocionada por lo que eso significaba, me acordé de la entrevista que le hice con motivo del lanzamiento de 11 razones. Me dijo que no fue ni con Operación triunfo ni con el éxito de sus primeros temas cuando descubrió que podía ser artista, sino que fue sobre el escenario de Play Tour. Esa gira (su primera en solitario), después de los momentos agridulces que puede vivir una cantante de su posición, supuso un antes y un después porque vio que era capaz de estar una hora y media subida a un escenario y levantando a la gente del asiento. Creo que esa fue la última vez que vi a la Aitana dubitativa que exterioriza sus inseguridades de manera natural. Sigue siendo esa Aitana, pero ahora gestiona maravillosamente bien la presión de ser una artista con su proyección y sus posibilidades.

En la última cita del exitoso 11 Razones Tour me puse nostálgico y me acordé de las primeras veces de Aitana sobre el escenario. De su Bang Bang frustrado en Operación triunfo. De su debut en LOS40 Music Awards. De su concierto en el Play Tour. De su actuación en La Voz o en OT 2018. De los Goya. Y sentí una tremenda admiración al ver este martes que se había convertido en una estrella del pop con todas las de la ley, una que interactúa con sus fans, que se emociona al reconocer el trabajo de todo el equipo que tiene detrás y que siente y disfruta de las canciones de su discografía.

Hay varias referencias de Aitana en mi primera novela, Si me dijeras que sí, porque desde que era un adolescente con acné soñaba con que España tuviera a una mujer cuyo talento y proyecto se reconociese de manera global. Esta Aitana, la que vivió intensamente su último concierto, es esa estrella del pop que muchos andábamos buscando y por fin hemos encontrado. Y es que como bien le dijo Vanesa Martín después de cantar con ella Con la miel en los labios: "Tienes ese algo que no se explica y la música contigo es más rica aún".