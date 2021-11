El juego de los secretos ha llegado a su fin en Secret Story. Las esferas ya están divididas y Julen Guerra parte como favorito a llevarse los 50.000 euros que esconde una de ellas por probabilidades. Mientras que Luca Onestini, Gemeliers, Sandra Pica y Luis Rollán tiene solo una, él tiene todas las restantes.

Eso significa que ya han salido todos los secretos a la luz. Este jueves, los concursantes se enteraban de que Cynthia Martínez era la que había tenido una relación con un jugador del Real Madrid y que Luis Rollán era el que tenía un amante presentador.

“Ahora queremos saber”, decía el italiano tras felicitar a su compañero. Cuando yo hace dos años y medio termino mi relación, precisamente a los meses, en Barcelona y con una amiga, conozco a un chico que no sabía quién era, ni él sabía quién era yo, porque no es español”, empezaba contando.

Jorge Javier indaga

Jorge Javier Vázquez, que es muy curioso cuando se habla de estos temas, no dudó en indagar acerca de la identidad del amante. “Amante no me gusta porque para mí, amante es como el otro. Tampoco sabemos cómo definirlo, yo lo llamaría rollo, él no tenía ninguna relación. Después mantuvimos el contacto, nos volvimos a ver y la última vez fue en agosto”, admitía sobre su relación con este desconocido para nosotros.

Siguió dando pistas respondiendo a las preguntas de Jorge. “Trabaja en la televisión en México y en Estados Unidos. Es uruguayo”, admitía. “María Zambrano, Uruguay es pequeño, tampoco debe haber tantos maricas”, le decía Jorge a la directora del programa pensando que así podría dar con su identidad.

“Es un tío divino, yo le he ayudado mucho porque en este país tenemos la suerte de ver todo esto con la mayor naturalidad del mundo, pero en otras partes y dedicándose a la televisión y haciendo series, no está tan bien visto. Me siento contento de haberle ayudado, escuchado y que aceptase lo que estaba sintiendo”, expresó Rollán que se negó a dar su nombre.

Secreto desvelado y lo que nos queda por saber es quién se lleva los 50.000 euros de la esfera.