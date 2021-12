Bad Gyal lanza 'Slim Thick', su canción más esperada por los fans

Bad Gyal

I like to keep it real

Yo entro cuando ellas se van, botellas de champán

Y si me da la gana yo me voy con tu man

Me llaman "Miss Marihuana" porque fumo all the time

Me preguntan que con esas uñas cómo sé liar

En el club fumamos hachís y marihuana

Y las niñas pijas me miran con mala gana

Siempre envuelta de humo‚ pero siempre huelo a Prada

Si se quejan mucho les echo el humo en la cara

¿Queríais escuchar cantar a una real bitch?

¿Dime cuántas hay que mientas canten hagan splits?

Yo sé que en España no hay ninguna

Por eso es que Bad Gyal sólo hay una

Sé que el dinero y el respeto vendrán a mí (for sure)

Pero mientras tanto I like to keep it real

No me disfrazo de buena ni de mala

Las letras de Bad Gyal las escribe Alba

Y a la gente le gusta hablar mucha mierda

Y mientras yo dando vueltas por el planeta

Los productores más heavys a mí me respetan

Y siento que en un tiempo Bad Gyal va a ser una estrella

Y soy buena en los lyrics‚ soy buena haciendo hits

Y soy buena en la cama‚ experta riding the dick

Cada fin de semana dice: "I want to repeat"

Y mientras se lo hago él me llama Slim Thick

Soy buena en los lyrics‚ soy buena haciendo hits (él lo sabe)

Soy buena en la cama‚ experta riding the dick

Cada fin de semana dice: "I want to repeat"

Y mientras se lo hago él me llama Slim Thick

¿Queríais escuchar cantar a una real bitch?

¿Dime cuántas hay que mientas canten hagan splits?

Yo sé que en España no hay ninguna

Por eso es que Bad Gyal sólo hay una

Sé que el dinero y el respeto vendrán a mí

Pero mientras tanto I like to keep it real

No me disfrazo de buena ni de mala

Las letras de Bad Gyal las escribe Alba

Y a la gente le gusta hablar mucha mierda

Y mientras yo dando vueltas por el planeta

Los productores más heavys a mí me respetan

Y siento que en un tiempo Bad Gyal va a ser una estrella