Las revelaciones de Zendaya: de su profesión frustrada a quién es su heroína en la vida real

La carrera de Zendaya no para de crecer a pasos agigantados y ya es una de las estrellas más influyentes entre el público de la Generación Z, en gran parte, gracias a su papel en la serie Euphoria. Ahora, en plena promoción de Spiderman No Way Home y con su recién confirmado noviazgo con Tom Holland, su compañero de reparto en la cinta del superhéroe, la intérprete ha concedido una entrevista donde ha abierto su corazón y ha revelado algunos datos sobre sí misma tan curiosos como: ¿A qué se dedicaría si no fuera actriz?

En una charla con Interview Magazine, Zendaya ha explicado el origen de su sonada afición a la fotografía, hasta el punto en el que ha confesado que "siempre quiso dedicarse a ello” y la razón es muy personal y sentimental: “Mi abuelo era fotógrafo, también era abogado, pero cuando no ejercía se convertía en fotógrafo. Y mi bisabuelo también, de hecho lo era en Hollywood. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 11 años, pero tengo muchas de sus fotografías en mi casa.” Una afición en la que Euphoria – donde la fotografía de la serie ha sido aplaudida a nivel internacional - también ha tenido mucho que ver y habla así de Marcell Rév, el director de fotografía de la producción: “Cualquiera que haya visto su trabajo puede dar fe de que es un maestro en su oficio."

Sus abuelos, una fuente de inspiración para Zendaya

Puede que el abuelo de Zendaya haya sido para ella un referente en lo que se refiere al mundo de las cámaras pero, cuando le preguntan a la actriz por quiénes son sus héroes en la vida real, no tiene ninguna duda: su abuela. “Una de mis mayores heroínas es mi abuela (…) Me encanta pasar el día con ella porque a esa mujer le encanta hablar. Cuando era más pequeña no le hacía preguntas sobre su vida porque era solo mi abuela, pasaba mucho tiempo con ella, pero no le pregunté cómo creció ni sobre su familia y sus amigos o cómo era la vida para ella. Tiene 93 años, así que tiene una gran cantidad de conocimientos", ha contestado llena de orgullo y consiguiendo mostrar, una vez más su lado más humano y emocional a todos sus seguidores.

Zendaya: "Siempre tengo miedo a hacer cualquier cosa por temor a no ser la mejor"

Es una de las celebrities más admiradas y aplaudidas, tanto en la pantalla como en cada alfombra roja que pisa. Sin embargo, eso no deja a Zendaya libre de miedos e inseguridades. De hecho, en esta misma entrevista, la intérprete ha revelado uno de sus mayores temores y que tiene mucho que ver con el autoestima y la autocrítica que hacemos sobre nosotros mismos, a veces demasiado dura: "Creo que algo que tienen muchos actores es que no puedes tener miedo de parecer estúpido, no puedes tener miedo a equivocarte. Estoy tratando de aplicar eso a otras partes de mi vida, porque siempre tengo miedo de hacer cosas por temor a no ser la mejor", ha desvelado la protagonista de El gran showman.

Unas inseguridades en las que ella misma está trabajando a nivel personal y que ha relacionado con la posibilidad de dirigir sus propias producciones en el futuro, algo que ha confesado “le emociona”. ¿Veremos próximamente algún título firmado por Zendaya? A juzgar por sus palabras todo apunta a que sí: “Por eso estoy tanto en el set. Doy vueltas y les pregunto a los miembros de nuestro equipo: ¿Qué estáis haciendo hoy? ¿Me lo podéis explicar?. Espero poder hacer algún día las cosas que quiero ver, como una simple historia de amor sobre dos chicas negras. Algo simple y hermoso, que te deje feliz y con ganas de enamorarte".