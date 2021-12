Julen de la Guerra y Patricia Steisy son viejos amigos. Él ha sido concursante de Secret Story y ella, colaboradora de los programas en plató. Y parece que esa vieja amistad no ha servido para que ella se convirtiera en una de sus defensoras. Ahora que él está en la casa, se han vuelto a reencontrar y la cosa no ha sido calmada.

“Un error del juego es perder la percepción de que tú eres un concursante. Olvidarte de que estás en una nave, que es una casa evidentemente, pero es un plató de televisión. Ellos dos nunca se han olvidado de eso y yo y muchos de mis compañeros sí lo hicimos”, contaba Julen sobre su concurso y el de Cristina Porta y Luca Onestini.

“Como persona te doy un 10, pero como concursante te doy un 0. Es una persona que se la ha pasado todo el día durmiendo. Te pusieron el disfraz de planta y, encima, estuviste orgulloso y te reíste”, le dijo ya cara a cara Steisy a Julen.

Subiendo de tono

Tras unos cuantos gritos por no pisarse el uno al otro a la hora de hablar, finalmente tomó la palabra Julen: “Lo primero que te voy a decir es que yo a ti, esto ya es personalmente, cuando te vi en esta última etapa de Mujeres y Hombres y Viceversa, que tú en mi casa tenían un plato de comida para cuando lo quisieras. Yo salgo hace dos días y mi madre me dice ‘pues la que más caña te ha dado es Steisy’”.

Su madre le contó que había contado que él le había bloqueado cuando estaba con Violeta. “Tú cuentas esa mierda como una niña pequeña, lo que no cuentas es que, a ti, cuando te robaron tu cuenta de Instagram, e hiciste un dramón por todos los platós me pediste que te subiera unas stories y te subí ocho stories para que te siguieran, eso es lo que no cuentas”, le recriminó Julen.

“Viniste siendo una mierda y te fuiste siendo un rey, eso gracias a mí”, contraatacó Steisy recordando lo que ella hizo por él cuando llegó a Mujeres y Hombres y Viceversa.

Pero parece que la colaboradora no estaba por llegar a un entendimiento y no dejaba hablar a Julen y llegó, incluso, a los insultos: “Tú qué pareces niño, un empanado de mierda”.

Llamando al orden

Jordi González tuvo que mediar y tranquilizar las cosas dando paso a otro vídeo. “Si he sido un concursante que se ha tirado todo el puñetero día en la cama, como bien decís vosotros, ¿cómo salgo tan tarde y cómo tengo 12 esferas en mi poder? Muy mal no lo habré hecho”, respondía Julen a tanta crítica.

Pero está claro que no había manera de llegar a un acuerdo y hasta Jordi tuvo que pararle los pies a Steisy que no dejaba hablar al concursante.

Alba Carrillo y Cristina Tárrega, sin embargo, sí que se posicionaban del lado de Julen y le recriminaban a Steisy su actitud con él. La hija de Lucía Pariente le llegó a asegurar que “tú también tendrás siempre un p lato de comida en mi casa”.

Está claro que cuando las emociones entran en juego, la intensidad de los debates sube.