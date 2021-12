Christina Aguilera vuelve a España después de 18 años con cita en el Mallorca Live Festival

Es una de las más grandes cantantes a nivel internacional. Christina Aguilera ha vuelto a la actualidad musical con la inminente salida de su nuevo disco, y ahora ya sabemos cuándo podremos disfrutar de ella en directo en nuestro país. Desde 2003, la estadounidense no pisa España, y lo hará en 2022 como uno de los nombres confirmados del Mallorca Live Festival.

La artista se suma a un ecléctico cartel encabezado por Muse, en el que también figuran Franz Ferdinand, Justice, C. Tangana, Metronomy, Izal o Kase.O Jazz Magnetism. El festival se celebrará el 24, 25 y 26 de junio de 2022 en el Antiguo Aquapark de Calvià (Mallorca), y supone la vuelta al formato habitual después de dos años de restricciones debido a la pandemia.

Será además la primera vez de Aguilera en Baleares de toda su carrera, una oportunidad perfecta para disfrutar de una de las grandes de la música, que ha vendido más de 43 millones de discos en todo el mundo y ha encabezado varias listas de éxitos. Es la única artista menor de 30 años en ser incluida en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Recientemente, además, ha sido reconocida con el primer premio Music Icon en los People's Choice Awards.

Aguilera ya ha presentado los primeros adelantos de su nuevo disco, que será íntegramente en castellano. La solista asegura tener mucho material grabado para continuar con un ambicioso plan de lanzamiento hasta finales del próximo año: "Grabamos tanto que tengo música para tres discos distintos. Voy a estar lanzando música nueva hasta final del 2022, y lo haré de hecho en tres capítulos diferentes que serán como mini álbumes. El primero se llamará La Fuerza y celebrará mi poder como mujer, algo que me parece que queda claro en Pa mis muchachas, porque las mujeres latinas somos muy fuertes y ardientes, así como la columna vertebral de la familia".

Después de una última edición en la que Mallorca Live Festival celebró una serie de ciclos respetando las medidas de seguridad, apuesta por una vuelta a la normalidad con un cartel que no puede ser más ecléctico. Además de los grandes nombres ya mencionados, como Muse, Franz Ferdinand, Justice o C. Tangana, ha anunciado también a Jeff Mills y The Blessed Madonna encabezando las confirmaciones de música electrónica junto a Ben Ufo, Monolink, Max Cooper, Cobblestone Jazz y Red Axes.

El evento también contará con otros artistas como Sen Senra, Trueno, Rigoberta Bandini, Rufus. T. Firefly, Alizzz, Delaporte, Elyella, Goose, Cupido y Shinova. Además confirmó a destacadas bandas y DJ de Mallorca como Peligro!, Cora Yako, Go Cactus, Trigga, The Southnormales o Enric Ricone.

Los abonos para los tres días de festival y toda la información sobre su celebración están en la web oficial del festival.