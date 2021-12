Regalos baratos para el amigo invisible que puedes encontrar en Mercadona, Lidl o Aldi

La Navidad se acerca y, con ella. ¡los regalos! Algo que, mientras que a muchas personas les encanta, a otras tantas les general un estrés horrible. Además de Papá Noel o los Reyes Magos existe una tradición que cada vez está más de moda en nuestro país: el amigo invisible.

Si has decidido hacer el amigo invisible con tu familia, grupo de amigos o en el trabajo y no tienes ni idea de qué regalar, puedes consultar este artículo en el que te damos algunas ideas para todos los gustos por menos de 10 ó 20 euros. Pero además, hemos estado echando un vistazo a los catálogos navideños de supermercados como Mercadona, Aldi o Lidl y…sorpresa: ¡tienen un montón de regalos para el amigo invisible! Perfectos si se te ha echado el tiempo encima o si no te quieres gastar mucho dinero.

10 ideas de regalos para el amigo invisible en Mercadona, Lidl o Aldi

1. Maquillaje

Regalar maquillaje puede ser una muy buena opción y en cuestiones de cosmética Mercadona ya es toda una entidad. De hecho, hace unos días te presentábamos su revolucionaria máscara de pestañas por menos de 4 euros. Pues bien, como propuesta para el amigo invisible el supermercado valenciano tiene el Kit paleta de sombras recargable Cosmic Deliplus con 12 sombras de ojos intercambiables compuesta por 6 sombras mate, 4 satinadas, 2 metalizadas y una polvera con espejo para combinarlas. Todo por 10,50 euros.

regalo amigo invisible / Mercadona

2. Regala una planta

Si tu amigo invisible es fan de la jardinería, en Aldi encontrarás la maceta de flor de pascua, un clásico de estas fechas, por tan solo 1,99 euros. ¿Acaso podrías encontrar un detalle más barato?

3. Jerseys con estampados navideños

Siguiendo con las tradiciones que marcan esta época del año Lidl tiene disponibles en su web un surtido de jerseys de Navidad por 9,99 euros.

regalo amigo invisible / Lidl

4. Las famosas deportivas Lidl

Estas zapatillas fueron todo un fenómeno viral y han vuelto dispuestas a conquistar los regalos de la temporada. Tanto en su versión para hombre como en la de mujer su precio es de 9,99 euros.

5. Auriculares inalámbricos

¡Para escuchar LOS40 allá donde vaya! En Aldi los encontrarás por 9,99 euros y, además, incluye estuche de carga con sensor magnético. Prometen una autonomía de 3 - 4 horas y están disponibles en blanco, negro y azul.

regalo amigo invisible / Aldi

6. Un perfume, el regalo que nunca falla

Si tu amigo invisible es mujer en Mercadona encontrarás el lote Rose Nude por 10,50 euros. Contiene eau de parfum 75 ml, crema de manos 30 ml, leche corporal 100 ml y un joyero con espejo. Por el contrario, si te ha tocado un hombre, te proponemos el lote de perfume masculino de Don Algodón. Contiene eau toilette 100 ml, gel ducha 75 ml, after shave 75 ml y desodorante 150 ml. También lo encontrarás en Mercadona por 11,95 euros.

7. Regalos para amigos invisibles deportistas

Ponerse en forma es uno de los propósitos de Año Nuevo más comunes y para conseguirlo puedes regalar a tu amigo invisible la esterilla de fitness de Lidl (medidas180 x 60 cm) con una práctica correa de transporte. Te costará 4,99 euros.

8. Regalos para amigos invisibles cocinillas

En Lidl encontrarás algunas ideas como un palomitero. Promete hacer hasta 60 gramos de palomitas de maíz en 2 minutos, ¡perfecto para las tardes frías de peli y manta! Su precio es de 16,99 euros. En este mismo supermercado también hemos encontrado una ganga: una batidora amasadora con cinco velocidades y botón turbo por 14,99 euros.

regalo amigo invisible / Lidl

9. Regalos para amigos invisibles golosos

Si sabes que la persona que te ha tocado le pierde el dulce, en Mercadona encontrarás la súper caja de chocolates surtidos y caramelos Heroes Cadbury rellenos de chocolate con leche por 5,95 euros. Además, el clásico surtido de bombones Caja Roja Nestlé (de 22 unidades) está disponible en el mismo supermercado por 4,50 euros.

10. Regalos contra el frío

Por si quieres completar el plan de peli y palomitas con su respectiva manta, Lidl pone a tu disposición una manta convertible en saco de dormir . ¡Tienes tres modelos diferentes para elegir! Todos ellos por 5,99 euros.

regalo amigo invisible / Lidl

¡Todo listo para el amigo invisible! Ahora solo tienes que decidirte por el regalo que más se adapte a quien te haya tocado. ¡Ah, y recuerda que es secreto!