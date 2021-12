Dani Martín podría estar enamorado, en esta ocasión, de una influencer, ex de un futbolista del Real Madrid

Dani Martín se encuentra de gira después de haberla tenido que posponer por causas de la pandemia. Un viaje por la nostalgia ahora que ha sacado un disco en el que recupera canciones de El canto del loco que marcaron a toda una generación.

Vive agradecido y más libre que nunca, aunque hay cosas que no cambian y una de ellas es la discreción con la que siempre ha llevado su vida privada. A lo largo de los años se ha ido hablando de las diferentes relaciones que ha tenido, pero pocas veces ha hablado él mismo del tema.

Siempre ha mantenido fuera del foco a sus novias y eso que algunas han sido muy conocidas. Porque si hay algo claro es que no le ha ido bien en el amor, o, todo lo contrario, le ha ido muy bien y ha podido disfrutar de él en muy distintas etapas.

Nueva novia

Según la revista Diez Minutos, el cantante vuelve a estar enamorado tras iniciar una relación hace tres meses con María Partida más conocida en su faceta de influencer como Meriloves.

Por lo visto, se conocieron en una comida que organizaron María Pombo y Pablo Castellano, una pareja muy cercana al madrileño. Él es un amigo desde la infancia y ella, una de las influencers que más disfruta con su música.

Parece ser que hubo química al conocerse y decidieron darse una oportunidad. Ella es madre de una niña de dos años, algo que no tendría por qué suponer un inconveniente ya que Dani Martín ha admitido en más de una ocasión que no le importaría ser padre, y eso significa que un niño tendría cabida en su vida, aunque no fuera suyo. Eso sí, parece que todavía no se conocen, es demasiado pronto.

La niña es fruto de la relación de María con Pedro Mosquera, ex futbolista del Real Madrid con el que estuvo casada y del que se separó dos años después de dar el ‘sí, quiero’.

La revista ha publicado varias imágenes captadas en diferentes citas que ha tenido la pareja. El tiempo dirá si ha encontrado a su compañera de vida definitiva.