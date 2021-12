Cardi B quiere que 2022 sea su año grande con nuevo disco

Han pasado más de tres años desde que Cardi B sorprendiera al mundo con el lanzamiento de su álbum debut: Invasion of Privacy. Un LP que la convirtió en una estrella internacional después de encadenar varios éxitos con sus sencillos previos y que la puso en el mapa del género rompiendo récords inimaginables. Desde ese momento su leyenda solo ha ido creciendo pese a sus polémicas (o tal vez gracias a ella) al mismo tiempo que crecían las expectativas en torno a su continuación musical.

Sus vaivenes personales y su agenda le han permitido sacar 'solamente' algunas canciones sueltas y colaboraciones. Pero sobre todo la intérprete no se veía con ganas suficientes de publicar un disco en plena pandemia con las limitaciones que eso supone para su promoción o su presentación en directo.

"Todo el problema de la pandemia del Covid me desanimó completamente a sacar un nuevo maldito álbum" explicó en su momento. Sin embargo la rapera parece que ha reorganizado sus ideas (y su agenda) y pese a la multitud de compromisos en los que se ha involucrado quiere lanzar su segundo álbum en 2022.

"Quiero sacar mi segundo disco, quiero más, quiero poner a prueba todos mis límites y alcanzar todas mis metas" ha explicado Cardi B durante un directo en su perfil oficial de Instagram. No es su único proyecto a la vista: también será directora creativa de PlayBoy además de volver a la gran pantalla.

"He tardado bastante en tratar de equilibrar esta vida de mierda pero ahora tengo un montón de trabajos. Estoy en muchos proyectos que requieren mucho de mi tiempo pero voy a sacar este disco el año que viene. No sólo tengo que trabajar en el álbum sino que además voy a grabar una película. Tengo muchas cosas que hacer (...) Me encanta hacer cosas nuevas que supongan un desafío para mí y conseguirlo es un desafío para mí. (...) Quiero más. Lo quiero todo. Gracias, sobre todo, a mis fans" ha confesado la artista del Bronx.

El proyecto cinematográfico al que Cardi B se refiere no es precisamente la nueva entrega de la saga Fast and Furious en la que parece que podría volver a repetir su papel. Hablamos de Assisted Living, una cinta que aún se encuentra en fase de preproducción y que será dirigida por Thembi Banks.

La rapera ha encontrado un auténtico filón en sus colaboraciones con la industria del cine y la televisión ya que a todo lo dicho hasta ahora hay que sumarle sus colaboraciones en diferentes bandas sonoras como la que nos permitió disfrutar de su canción Bet it en Bruised.

Las buenas noticias se le acumulan después de saber que I like it, su colaboración con Bad Bunny y J Balvin sumó una nueva certificación de diamante por la RIAA. Un nuevo disco de diamante a su colección y la primera mujer en lograrlo por tercera vez: "¡Honestamente, no puedo creer que esto esté sucediendo!".

¿Colaboraciones de Cardi B?

Si en 2021 hemos podido disfrutar de Cardi B en colaboraciones de otras artistas como Lizzo, Normani Kordei o Summer Walker, en 2022 podríamos tener el retorno de todos estos duetos. Hay incluso quien apunta a que Rosalía también podría ser colaboradora en este segundo disco de la solista.

La rapera no dudó en mandarle un mensaje a la cantante catalana en este mismo directo cantando un fragmento en español de La Fama, su canción con The Weeknd. Cruzamos los dedos para que el rumor se convierta en realidad.