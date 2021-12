Mikel Erentxun recomienda los mejores duetos de todos los tiempos

Es uno de los nuestros. Mikel Erentxun acaba de cumplir 35 años en la música, toda una vida dedicada a su pasión, a escribir y compartir canciones. El Premio Ondas que ha recibido este año corrobora la importancia de un artista que nos ha acompañado durante toda nuestra vida. Lejos de retirarse, ha publicado un doble álbum, Amigos de guardia, en el que repasa las mejores canciones de su carrera en solitario y con Duncan Dhu. Para ello se rodea de grandes amigos, Coque Malla, Leiva, Zahara, Bunbury, Iván Ferreiro, Amaral, Santi Balmes o Andrés Calamaro.

"Lo mejor de este disco es el cariño y la entrega de toda la gente que ha participado. Hay muchos artistas que no conocía personalmente. Es la gente que admiro, quería que estuvieran los artistas que más respeto del país, y tuve que pedir el teléfono para llamarlos. Todos dijeron que sí con una entrega absoluta", nos dijo ilusionado el músico en la presentación de este doble disco.

Rodearse de amigos siempre aporta un extra a la música, los duetos dan una dimensión nueva a las canciones. La unión hace la fuerza, y Mikel lo ha demostrado con este nuevo disco. Por eso, para celebrar el éxito de este nuevo trabajo, le hemos pedido que nos haga una playlist con los mejores dúos musicales de todos los tiempos.

La lista de canciones, que es de un buen gusto increíble, se abre con un dueto muy especial, como es el cuento navideño que The Pogues junto con Kirsty MacColl convirtieron en clásico de las navidades allá a finales de los 80.

Otras parejas inolvidables de la selección de Mikel son la unión de Queen con David Bowie, la de Bob Dylan con Johnny Cash o la cinematográfica que forman John Travolta y Olivia Newton-John en Grease, esa película que tantas veces hemos visto y no nos cansamos.

Como reina que es, Tina Turner con dos parejas, Rod y Bryan, y también hay duetos más cercanos con guiños a grandes amigos como el propio Diego Vasallo, su compañero en Duncan Dhu, Coque Malla, Bunbury o Loquillo.

Curiosamente, Mikel ha considerado como dúo una canción de los Beatles de su celebrado álbum Let It Be, al tratarse de una pieza en la que se mezclaron dos canciones, una de McCartney con una de Lennon.

