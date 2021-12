Estos son los mejores vídeos musicales de 2021

Quedan dos semanas para que se acabe el 2021 y con él nos llevamos un montón de temazos con nosotros. Nos toca hacer un recorrido del panorama musical en este año peculiar y a la vez emocionante. Especialmente por las grandes novedades que los artistas nos han ido dando con el fin de satisfacer nuestras necesidades musicales.

El 2021 ha sido el año de muchos artistas por la ingente cantidad de canciones que se han lanzado. Muchos de ellos han estado incluso en nuestra lista de LOS40. Pero... ¿y qué me decís de los videoclips? Para disfrutar de una buena canción, también se debe de mirar la parte audiovisual del tema porque muchas veces nos quieren extrapolar algún mensaje. O, simplemente, el videoclip puede llegar a impactarnos por su estética y narrativa musical.

Por esta razón, desde LOS40 hemos seleccionado los mejores videos musicales de este 2021. Muchos de ellos puede que los conozcas, que te suenen o incluso has escuchado la canción pero desconocías del clip. No te preocupes, para eso tienes esta lista de vídeos y podrás dar play con facilidad.

1. C. Tangana / Nathy Peluso - Ateo

Ateo de C. Tangana y Nathy Peluso tenía que encabezar la lista de los mejores videoclips de este año. Y no solo por la polémica generada por haberse grabado en la Catedral de Toledo un tema sensual de bachata, sino por la gran creatividad por parte de Antón Álvarez, a.k.a C. Tangana. El madrileño ha debutado como director en este filme y lo ha hecho a lo grande junto con la argentina. Para empezar la canción es una declaración de amor: "Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo". Para ello, ha creado una serie de imágenes impactantes donde podemos ver al dúo bailando con toda la pasión del mundo en un escenario espectacular. Otra originalidad que destacamos del clip son los cameos de rostros famosos, como el de María Pombo, el periodista deportivo Josep Pedrerol o Cayetana Guillén Cuervo.

2. Nathy Peluso - Vivir Así Es Morir de Amor

Otro de los clips que nos han impactado ha sido el de este tema de Nathy Peluso. El pasado viernes, 10 de diciembre, pudimos disfrutar de este magnífico filme que ha sido dirigido por la argentina. No solo ha impactado que versionara este clásico de Camilo Sesto con un sonido noventero, sino por la gran originalidad que hay detrás del clip. ¿El resultado? Un video futurista donde la argentina ha trabajado al máximo en crear un espacio único con unas potentes dimensiones al igual que sus colores. Sin duda, es una obra artística audiovisual y musical que encaja perfectamente en este cierre de 2021.

3. Billie Eilish - Happier Than Ever

¿Y que me decís del videoclip de esta canción de Billie Eilish? Este desgarrador tema que dedica a su exnovio viene acompañado de un emotivo video musical con el que empatizaremos. Para recrear el fin de una tormentosa relación, la cantante ha utilizado el agua como elemento principal de la película. Una ingente cantidad de agua que se convierte en un océano, puede simbolizar la tristeza y, por ende, las lágrimas de Billie por todo el sufrimiento que ha aguantado. Una alegoría muy profunda que podemos ver en este clip.

4. Becky G - Bella Ciao

Becky G también ha querido dejarnos un increíble clip antes de despedir el 2021. Y para ello se ha inspirado en la exitosa serie, La Casa de Papel. Ha creado su propia versión del himno de El Profesor y sus atracadores: Bella Ciao. Sin perder la esencia de la canción original italiana, la estadounidense ha querido aportar su estilo con el mix de ritmos poperos y urbanos. Pero, sobre todo, con unas imágenes que recrean una nueva historia para los fans de la serie. Incluso engancha para los que todavía no han visto la serie.

5. Post Malone y The Weeknd - One Right Now

Es el turno de Post Malone y The Weeknd. Este tema con sonidos synth-pop propios del estilo de Abel Tesfaye y ritmos poperos y del R&B de Post Malone necesitaba un clip potente. Y vaya si lo consiguieron... Para ello se necesitó de la creatividad de Tanu Muino con el fin de convertir un video musical en una película de acción. Sangre, peleas, disparos, muerte... podemos en esta creación audiovisual. Con una escenografía impresionante llena de colores oscuros que ambientan perfectamente la trama, especialmente esa intensidad de acción que aparece en la película. Como si se tratara de un Matrix 2.0...

6. Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Otro videoclip que ha causado una polémica religiosa ha sido el de esta canción de Lil Nas X. Ya conocemos la faceta del rapero gracias a su singularidad como artista, por su apoyo a colectivos como el LGTBI+ y por su sorprendente creatividad a la hora de realizar sus clips. Especialmente el de Montero (Call Me By Your Name) que se trata de una revolución en toda regla por parte del cantante, ya que para hacer el video musical se ha inspirado en paisajes del Génesis de la Biblia para abordar la historia de una relación amorosa entre dos hombres. Este filme que ha sido dirigido por Tanu Muino merece estar en la lista no solo por la fantasía y la psicodelia que derrocha el video musical, sino porque ha conseguido dejar boquiabiertos a todo el mundo. ¡Bravo Lil!

7. Ana Mena - Música Ligera

El clip de esta canción de Ana Mena no causó precisamente ninguna polémica, pero sí alguna que otra sorpresa -un poco a mal- entre sus fans. La artista empezó a lanzar ciertos guiños eurovisivos en redes sociales antes de estrenar Música Ligera. Una de ellas fue una foto de Massiel, por lo que provocó que los fans se creyeran que la malagueña iba a presentar su candidatura en el próximo Festival de Benidorm para representar a España. Sin embargo, la historia dio un giro de 180 grados. Resulta que Ana Mena formará parte de los 22 artistas que integran el Festival de San Remo, uno de los eventos más importantes de Italia. En caso de ganar, se convertiría en la representante de Eurovisión 2022 por Italia. Ahora el clip de esta canción tiene todo el sentido del mundo. Con una estética de los 60 en su videoclip y una mezcla de sonidos poperos de la época con los actuales, la cantante interpreta este tema como adaptación del Musica Legerissima de Dimartino que sonó en el festival de San Remo 2021. Y que al final no ganó el puesto.

8. Rosalía y Tokischa - Linda

Sin duda, Rosalía siempre consigue dejarnos con la boca abierta. Y con Tokischa lo ha conseguido. El clip de Linda debe estar en esta lista, debida a su gran cantidad de extravagancia que derrocha. Y es que Tokischa tiene mucho que ver. La dominicana ya causó polémica junto a J Balvin por el filme de Perra que fue retirado de YouTube al ser catalogado como un contenido misógino y racista. Menos mal que el de Linda no ha sido retirado ya que se trata de un videoclip divertido que al verlo nos remite alegría y muchas ganas de bailar.

9. Farruko - Pepas

No solo ha sido número 1 en la lista de las 10 mejores canciones de 2021 de la revista Time, sino que hasta el día de hoy seguimos teniendo en mente esta canción y, por ende, su película. Farruko ha conseguido hacer un videoclip lleno de colores y luces que nos llevan de viaje a la época en la que se hacía fiestas antes del COVID-19. Una nostalgia que se puede sentir al ver este video, pero sobre todo sentiremos muchas ganas de bailar. Y ese es el fin más importante del tema, que disfrutes al máximo en estos tiempos actuales pero con más cuidado que antes.

10. J. Balvin - F40

Sin duda, J Balvin se ha lucido con este tema que salió el pasado 10 de diciembre como una pista más de su nuevo disco, Jose Deluxe. Pero esto no es todo. Le acompaña un videoclip de lo más expresivo que nunca. En él José Osorio, a.k.a J Balvin, se hace alusión a sí mismo como "leyenda". "Me ves brillando y no es ni por las prendas. Yo tengo el flow que no venden en la tienda", canta el colombiano. Con una serie de efectos visuales, sonidos potentes de reggaetón y la mezcla de colores oscuros y claros que favorecen la figura estrella del artista de Medellín. Una gran cantidad de elementos que describen a J Balvin: coches lujosos, dentadura de oro, dinero en cajas, estilo... Incluso Arcángel, uno de los artistas más importantes del género urbano, también aparece en el filme. "Esto suena arrogante pero es verdad... ¿Cómo te suena más de 15 años de trayectoria dominando cada generación sin rozar en la posibilidad de pasar de moda? Sí, ese también soy yo. Nivel leyenda”, dice el puertorriqueño. Y lo cierto es que J Balvin empezó su carrera musical hace 15 años, llegando a convertirse en uno de los artistas más cotizados de la industria.