El creador de 'La casa de papel' asegura que se arripiente de haber matado a un personaje

Alex Pina no se imaginaba el éxito que alcanzaría su serie. La casa de papel ya ha llegado a su fin y ahora su creador no deja de desvelar pequeños detalles que no pasan desapercibidos a sus legiones de fans. El último ha sido desvelar, a la CNN Brasil, que, si llega a saber que su ficción tiene una vida tan larga, no acaba tan pronto con la vida de uno de los miembros de la banda.

Pina confesó a este medio internacional que si cuando escribió la segunda temporada de la serie llega a saber que Netflix le daría la oportunidad de continuar con tres bloques de episodios más no habría incluido en el guion la muerte de Moscú, el personaje al que encarna el actor español Paco Tous.

Moscú, un minero y cerrajero que se une al grupo de atracadores junto a su hijo Denver, interpretado por Jaime Lorente, falleció en el capítulo 8 de la segunda temporada de la serie después de recibir un disparo por parte de la Policía cuando el profesor y su grupo intentan atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y su muerte fue muy sonada.

Paco Tous, el actor que interpreta a Moscú en 'La casa de papel'. / Getty Images

Los fans de la serie no podían creer que este simpático atracador dejase de aparecer en la serie y entonces, empezaron a elaborar hipótesis sobre las razones que podrían haber llevado a Paco Tous a dejar el rodaje y a pedir que este apareciese al menos en los flashbacks. Sin embargo, poco a poco se acostumbraron a una ficción sin él y no ha sido hasta ahora cuando Moscú ha vuelto a estar en boca de todos a causa de las declaraciones de Pina.

El productor sostuvo ante el medio brasileño que Moscú "era un personaje que ofrecía mucha comedia" y que, para él, "todavía tenía mucho que dar". "Si hubiera sabido que tendríamos una vida tan larga lo habría pensado dos veces", recalcó el creador de la serie.

Alex Pina asegura que el final no estaba escrito

Además de lamentar la temprana muerte de Moscú, Alex Pina también ha explicado a la prensa brasileña que el final de La casa de papel no se escribió hasta el último momento. "Tuvismo un final pre-creado, que ha estado ahí desde el inicio de la serie. Antes de la tercera temporada ya sabíamos cuál sería el final. Pero cuando lo escribimios dijimos, 'esto apesta'", ha indicado el productor para después sostener que el final definitivo llegó después de unas 34 versiones y que no es el que estaba planeado.

Sobre el futuro de la ficción el productor sostiene que de momento está cerrado. La saga ha llegado a su fin y para él parece improbable que se pueda retomar. Sin embargo, deja una pequeña puerta abierta alegando que no sabe qué pasará ya que siempre "podría surgir una idea".