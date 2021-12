Estos son los artistas españoles más seguidos en TikTok en 2021

TikTok se ha convertido en una de las plataformas preferidas por los usuarios a la hora de consumir contenido. En los dos últimos años, la app ha pasado a ser la favorita de toda una generación, que ha cambiado las formas de consumir los vídeos.

Esta forma de consumo también se ha visto reflejada en la música. Y es que son cada vez más los artistas que se animan a subir sus propios challenges musicales en la plataforma. De este modo, algunas canciones se han convertido en hits gracias a TikTok. Y es que el alcance de esta red es de lo más disparatado.

Hace tan solo unos días compartíamos con vosotros cuáles han sido las veinte canciones más escuchadas en TikTok España. ¿Y qué tema se encontraba en la cima? Búscate Otro de Atomic Otro Way y JC La Nevula.

Ahora, os traemos dos nuevos rankings de TikTok nuevos. El primero es muy claro: ¿cuáles han sido las diez canciones españolas más escuchadas en la plataforma?

Las canciones españolas más escuchadas en TikTok

En primer lugar encontramos Rakata de Original Elias, Moncho Chavea y Youtel. El tema, que ha sido uno de los más bailados del año, también ha generado una gran repercusión en la red social, siendo la más popular de un artista español en nuestro país. Le sigue Lola Índigo con su Niña de la Escuela. La granadina se unió junto a Tini y Belinda para contar la historia del Patito Feo en pleno siglo XXI.

Por supuesto, tampoco faltan en el top artistas como Rosalía, Aitana, Ana Mena, C. Tangana o Ptazeta. Aquí os dejamos el top:

Rakata - Original Elias & Moncho Chavea & Yotuel Niña de la Escuela - Lola Indigo & TINI Belinda Linda - Tokischa x ROSALÍA Berlín - Aitana Mon Amour (Remix) - zzoilo & Aitana Tranquilísimo - Irael B & C. Tangana & Lowlight Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45 - Bizarrap & Ptazeta Bamboléo - Gipsy Kings Anda Suelta - Chema Rivas & Juan Magán Solo - Omar Montes & Ana Mena & Maffio

Los artistas españoles más seguidos

Pero no solo tenemos que hablar de canciones españolas, también tenemos el top de artistas más seguidos en TikTok. Nuestra cantante más internacional, Rosalía, vuelve a estar en lo alto de este top. Y es que la catalana ha sabido adaptarse perfectamente a este formato.

Os dejamos la lista de artistas españoles más seguidos aquí:

Rosalía - @rosalia Carla Frigo - @carlafrigoo2 Adexe y Nau - @aynoficial Adrián Campos - @adriicamposs Leo Rizzi - @leo.rizzi Lola Indigo - @lolainditok Edurne - @edurnity Aitana - @holaitana Pablo Alborán - @pabloalboran Lu Decker - @lu.decker

Los artistas españoles más virales

Pero una cosa que te sigan y otra cosa es hacerse viral. El algoritmo de TikTok no entiende de seguidores, sino de creatividad. Por muchos seguidores que tengas, si tus vídeos no funcionan no los verá mucha gente. En este sentido, ¿qué artistas españoles han sido los más virales y vistos este 2021? Te dejamos aquí el listado. Eso sí, algunos nombres coinciden. Rosalía, sin ir más lejos, vuelve a estar en lo más alto.

Rosalía - @rosalia Lola Indigo - @lolainditok Carla Frigo - @carlafrigoo2 Adrián Campos - @adriicamposs Adexe y Nau - @aynoficial Edurne - @edurnity Leo Rizzi - @leo.rizzi Lennis Rodriguez - @lennisrodriguezofficial Aitana - @holaitana Lu Decker - @lu.decker

Sin duda, TikTok se ha convertido en un lugar perfecto para encontrar nueva música y disfrutar de nuestros artistas favoritos.