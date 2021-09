La colaboración entre Doja Cat y Nicki Minaj que finalmente no ha visto la luz

A Doja Cat le sigue sonriendo la vida gracias a los éxitos conseguidos con su música. Después de un 2020 que supuso su despegue total en la fama con su disco Hot Pink y temas como Say So, volvió a pisar fuerte desde el comienzo del año 2021. Nuevo álbum lleno de colaboraciones de altura, y canciones que volvieron a lo más alto de las listas como Kiss Me More, que también supo lo que es alcanzar el número 1 de LOS40 hace tan solo unas semanas.

Planet Her incluye temas con artistas tan importantes como The Weeknd, Ariana Grande, SZA o Young Thug. Pero la ambición llevó a Doja un paso más allá y ahora hemos descubierto que esa lista podría haber sido aún más grande. Sin embargo, no siempre surge la magia, como no podía ser de otra manera. Y si el otro artista no se muestra con total convencimiento sobre dicha colaboración, toca seguir esperando hasta verla hecha realidad.

Esto mismo es lo que le ocurrió a la norteamericana con una buena amiga dentro y fuera de la música: Nicki Minaj. A ellas dos ya las hemos escuchado juntas en el remix del primer gran pelotazo para Doja, Say So. Y como ya ocurriera con The Weeknd después de que ella estuviese presente en el remix del éxito del canadiense In Your Eyes, la cantante que toma su nombre artístico de su amor por los felinos volvió a pensar en Nicki para aparecer en una de las canciones de Planet Her.

.@NickiMinaj reveals @DojaCat asked her to feature on “Get Into It (Yuh)” in a recent Twitter Space. pic.twitter.com/JUcGF5ugGV — Pop Crave (@PopCrave) September 6, 2021

Ambas se han encargado de revelarlo en una conversación a través de la herramienta Twitter Spaces, una especie de podcast en directo donde sus seguidores se pudieron conectar e interactuar mientras escuchaban lo que las dos artistas compartían. Nicki aseguraba que había sido Doja quien le propuso "aparecer en esa canción", ante la sorpresa de todxs sus fans. Algunxs se preguntaron en directo si el hecho de que esta colaboración finalmente no viese la luz se debía a que las cantantes estuviesen "muy ocupadas", algo que Minaj desmintió rápidamente.

"¡No! No es por el hecho de que estuviese demasiado ocupada. Es simplemente que había como personas intermedias implicadas en esa situación [...] Además no es que me encantase esa canción, porque no pensaba que pudiese aportar nada nuevo a ella, así que pedí que me enviasen otra cosa", son las palabras de Nicki sobre su no presencia en la canción Get Into It (Yuh) de Doja Cat. Eso sí, parece que por ahora no le ha llegado ninguna nueva propuesta a la artista nacida en Trinidad y Tobago.

Entre quienes han reaccionado a estas revelaciones hay división de opiniones sobre si el hecho de convertirlo en noticia supone una intromisión en "una conversación privada", como asegura un tuitero, a pesar de que el espacio donde compartieron esta información era totalmente público. Incluso hay quien aventura que esto puede provocar el silencio total entre las artistas ante nuevas oportunidades como esta.

Sea como sea, todavía tendremos que esperar para volver a escuchar juntas a Doja Cat y Nicki Minaj. Una colaboración que todxs deseamos que se vuelva a repetir como muestra de todo lo que tienen ambas en común, musicalmente hablando.