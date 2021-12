Así es como Scarlett Johansson casi le estropea la Navidad a su hija de 7 años

La Navidad es una época llena de tradiciones, desde escribir la carta a Papá Noel (o Santa Klaus), hasta dejar algo de comer a los Reyes Magos para que repongan fuerzas. Una serie de costumbres diferentes dependiendo del lugar donde estemos, incluso dentro de nuestro país hay lugares con sus propias tradiciones como el Caga Tió en Cataluña.

Pues bien, en Estados Unidos existe una costumbre muy relacionada con los Elfos navideños de la cual la hija de la actriz Scarlett Johansson es muy fan. Sin embargo, por poco la protagonista de Viuda Negra rompe la mayor ilusión de Navidad de la pequeña Rose, de siete años y fruto de su matrimonio con Romain Dauriac, de quien se separó en 2017.

Scarlett Johansson, para muchos la nueva ‘Grinch’

La tradición consiste en esconder una figurita de un pequeño elfo en algún rincón de la casa diferente cada día desde el inicio de diciembre hasta el 25, día de Navidad. Una forma muy especial de hacer la cuenta atrás para la llegada de Papá Noel y muy entretenida para los más peques de la casa. Hasta aquí todo bien, el problema es que, tal y como confesó la propia Scarlett Johansson durante la premiere de la película de ¡Canta 2! para el medio E!'s Daily Pop, se le olvidó por completo esconder al elfo. "Creo que le he arruinado la tradición del 'Elfo en una repisa' (Elf on the Shelf, se llama originalmente en inglés)”, comenzó a lamentarse la actriz, que puntualizó que era la costumbre preferida de la niña. “Rose lo encontró el otro día todavía dentro de la caja y me dijo: 'Mamá, ¿Por qué está metido en esta caja tan rara llena de polvo?'. Fue terrible, le tuve que decir que el elfo vivía allí hasta Navidad", explicó Scarlett Johansson entre risas y demostrando una buena capacidad de improvisación también en el terreno cotidiano.

Pese a todo y aunque la actriz no quisiera excusarse por su error, lo cierto es que esta Navidad va a ser más movida de lo normal para Scarlett Johansson. El motivo no es otro más que la actriz de Lost in traslation y Lucy ha sido recientemente madre de nuevo y, por primera vez, junto a su marido, la estrella de televisión Colin Jost. Un bebé al que han llamado Cosmo.

Después de la anécdota que Scarlett Johansson compartió con la prensa, a quien no tenemos tan claro que la llegada del bebé le esté encantando es a la pequeña Rose. Eso sí, con la ayuda de su madre o sin ella, cumplió su objetivo: encontrar el elfo aunque fuera dentro de una caja.