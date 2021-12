Dalo todo esta Navidad con nuestra playlist ‘XMAS Hits 2021’

Suenan cascabeles, ya huele a galletas de jengibre y roscón de reyes. La Navidad está aquí y de eso no cabe duda. Aunque muchos de nuestros artistas favoritos se adelantaron hace ya semanas lanzando algunos de sus villancicos más sonados de este último mes del año.

Y es que la música es un elemento fundamental que no puede faltar en ninguna reunión familiar. Aunque este año los encuentros se complican, siempre hay una excusa para poner a todo volumen esa playlist que nos evade completamente a un momento y lugar determinados.

En LOS40 estamos de celebración navideña, y por eso te hemos traído esa lista de canciones perfecta para reproducir desde ya en cualquiera de tus dispositivos. Llega nuestra playlist XMAS Hits 2021. Puedes escucharla en la sección Directo de la app de LOS40.

Las canciones que incluimos son aptas para todos los gustos. Por un lado te encuentras la versión navideña de Butter, el gran hit internacional de BTS. Pero también está la ansiada colaboración de Ed Sheeran y Elton John, que llega con el título Merry Christmas y nos contagia del humor que tanto caracteriza a estos dos artistas.

También podemos escuchar las canciones de Navidad de James Arthur, Nathan Evans o Mabel. Aunque si lo tuyo son los sondios urbanos, también está la colaboración de Emilia y Rusherking o el villancico R&B de Ana Mena con Jean & Alex. Sebastián Yatra, Taylor Swift, Lil Nas X, Morat y Ariana Grande son otros de los artistas que no podían faltar en nuestra lista.

La Navidad es una época que no está hecha para todo el mundo. Hay muchos que sacan a relucir su lado más Grinch, dejando muy claro que estas fiestas no son muy de su agrado. Eso lo hemos podido comprobar en redes sociales, donde los usuarios han inundado de memes sus publicaciones.

Aunque en estas navidades también hemos descubierto que el éxito de All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey cuenta con un origen que no esperábamos. Ella siempre esperaba la llegada de esta época para disfrutarla, ya que es una de sus favoritas. Un sentimiento con el que muchos se han sentido identificados.

Y tú, ¿eres más como el Grinch o como Mariah Carey? Sea como sea, dale al play y disfruta de estos temazos.