¿Cuándo es festivo esta Navidad? Lo que dice el calendario laboral de 2021

La Navidad es la época favorita para millones de personas en todo el mundo. No solo porque se sacan los mejores adornos en los hogares y las gargantas lo dan todo cantando cientos y cientos de villancicos. También por la compañía, ya que la mayoría consigue reunirse con sus seres queridos.

Pero, sin duda, otro de los factores que hacen especial esta época son los festivos que convierten los días laborales en el descanso de los trabajadores. Pero, ¿cuáles son los días festivos de estas navidades de 2021?

Según informa la página del Gobierno, en España son fiesta los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero como es común. Este año, el 25 y 1 de enero caen en sábado, mientras que el día 6, en jueves. Esta noticia ha alegrado a muchos pero no lo ha conseguido con todos, ya que los que trabajan de lunes a viernes no descansarán del trabajo gracias a los festivos. No obstante, aquellos que sí lo hacen en fin de semana han recibido la mejor noticia.

2022 gigante en Moscú, Rusia / ALEXANDER NEMENOV (Getty Images)

Algo que sí comparten todos es la ilusión que aterriza en estas fiestas a los hogares, sobre todo, si hay niños. Ellos, sin duda, mantienen un brillo especial en sus ojos esperando la llegada de Papá Noel o los Reyes Magos (o ambos). Gracias a ellos, los padres encuentran una razón por la que volver a creer en la Navidad y mantener la ilusión de los más pequeños. Aunque también los hay grandes que miran fijamente la cuenta atrás para celebrar su época favorita del año.

Con la llegada también del año nuevo, en LOS40 hemos hecho varios recopilatorios para revivir nuestros recuerdos de este 2021. Las canciones que han sido Número 1 en nuestra lista, las nuevas parejas de este año, los personajes relevación, las mejores canciones de banda sonora y looks increíbles que nos ha dejado este 2021. Aunque eso no es todo, ya que también nos hemos centrado en el ámbito del cine y de la televisión.

Ahora solo nos queda celebrar estas fiestas como se merecen y esperar un nuevo año cargado de ilusiones, esperanza y buenos aterrizajes. Y tú, ¿ya tienes hecha la lista de los propósitos de año nuevo? ¿Crees que las cumplirás?