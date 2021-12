Lady Gaga, ¿en el universo Marvel? La cantante pone su condición

Lady Gaga ha sido la última artista en ver su nombre asociado a los proyectos cinematográficos que forman parte del universo Marvel. En las últimas semanas han sido varios los que han sonado, entre ellos Gael García Bernal o Jimin, el popular intérprete de K-Pop.

Hollywood parece que quiere dar cabida a cuantas más estrellas mejor para garantizar lo que ya tiene: un futuro de taquillazo tras taquillazo y que no decaiga a lo largo de cualquier época de estrenos. A esta rumorología contribuye el hecho de que casi cada papel de la Germanotta en el séptimo arte se ha convertido en una auténtica joya: desde Ha nacido una estrella hasta House of Gucci pasando por American Horror Story.

A Lady Gaga la posibilidad no le disgusta conocedora del fenómeno de masas que arrastran los personajes y superhéroes de Marvel. Pero la cantante y actriz no parece estar dispuesta a entregar un cheque en blanco y participar a cualquier precio. De hecho la posibilidad lleva abierta desde septiembre del 2020 y de momento no parece que la cosa haya avanzado mucho según le ha preguntado Variety a la artista.

"Podría hacerlo. Es muy difícil para mí decir que no haría algo. Creo que sobre todo no estoy interesada en hacer cosas que, en última instancia, no tienen algo significativo que decir" contestó la artista a la posibilidad de enrolarse en un proyecto tan largo.

Porque lo que se estaba asociando a ella era la posibilidad de que diera vida a Emma Frost, una superheroína que habitualmente está asociada a la franquicia de los X-Men pero que en manos de un buen guionista podría colarse en cualquiera de las sagas como hemos visto recientemente al Dr. Strange en Spider-Man.

A todo ello habría que sumar la posibilidad de que Lady Gaga participara de una u otra manera en la creación de música para las bandas sonoras de los posibles filmes que protagonizara. De momento, como decimos desde el principio, se trata solo de rumores que seguramente requerirán una importante negociación.

Lo que queda claro es que el cine solo le otorga a la solista buenas noticias. Globos de Oro, Óscar, reconocimiento de la industria de Hollywood, proyección de su figura personal y musical... Lady Gaga ha encontrado en la gran pantalla un reimpulso a su carrera después de que con Joanne los resultados no fueran los esperados.

Fue triunfar en el celuloide y los que dudaron de ella se reconciliaron con su música en Chromatica, trabajo que lanzó en 2020. Solo ella sabe lo que un papel en el universo Marvel puede representar para ella. ¿Será capaz Hollywood de convencerla?