Lady Gaga prepara un remix de su disco Chromatica: “Fucking Fuego”

Lady Gaga no para. Su inagotable talento y su enorme inquietud artística han provocado que en el plazo de apenas un par de meses la hayamos visto grabar un disco a dúo con Tony Bennett y finalizar el rodaje de la película sobre la casa Gucci. Pero la cosa no se detiene ahí y muy pronto tendremos un nuevo proyecto musical a la vista.

Porque la Germanotta ha confesado a través de sus redes sociales que está trabajando en un remix totalmente nuevo de su disco Chromatica. La neoyorquina renovaría así el sonido de uno de sus álbumes de mayor éxito antes de que termine el año.

De momento las pistas que ha ido dejando no han hecho sino disparar la gran expectación que su público tiene sobre este nuevo proyecto. Y más después de leer mensajes como "el remix del álbum Chromatica es tan jodi**mente fuego. La música es vida" ("The Chromatica remix album is so f*cking fuego 🤯 music is life 🙌🎨").

Lady Gaga parece estar totalmente emocionada por la dirección que está cogiendo este remix del que hasta hace poco ni habíamos oido hablar. Y lo curioso es que su estreno está a la vuelta de la esquina si hacemos caso a lo publicado por algunxs de sus colaboradorxs.

Porque en las redes sociales de Arca se pudo leer hace unos días que la colaboración con Lady Gaga para este Chromatica remix se había centrado en una nueva versión de Rain on me, la canción que originalmente la neoyorquina compartió con Ariana Grande. Su estreno estaría previsto para este próximo viernes 20 de agosto pero habrá que esperar para la confirmación oficial.

The Chromatica remix album is so f*cking fuego 🤯 music is life 🙌🎨 — Lady Gaga (@ladygaga) August 10, 2021

No ha sido la única 'filtración' sobre eeste disco. BloodPop, el popular productor y colaborador de Gaga, también confirmó algunos detalelles de este nuevo álbum que contará con la estrella brasileña Pablo Vittar y con la japonesa Rina Sawayama a quién correspondería un remix de Free Woman.

Más allá de la emoción y la expectación generada por Lady Gaga a través de sus redes sociales, de momento no existe más información oficial sobre un elepé que podría ver la luz el próximo mes de septiembre.

Algunos medios ya manejan algunos listados posibles de canciones no oficiales que circulan por la red:

Chromatica I (Remix) (Ft. Grimes)

Alice (Remix) (Ft. LSDXOXO)

Stupid Love (Remix) (Ft. HANA y ?umru)

Rain On Me (Remix) by Lady Gaga & Ariana Grande (Ft. Arca)

Free Woman (Remix) (Ft. Rina Sawayama)

Fun Tonight (Remix) (Ft. Pabllo Vittar)

Chromatica II (Remix) (Ft. Grimes)

911 (Remix) (Ft. A. G. Cook y Charli XCX)

Plastic Doll (Remix) (Ft. Ashnikko)

Sour Candy (Remix) by Lady Gaga y BLACKPINK (Ft. Shygirl)

Enigma (Remix) (Ft. Doss)

Replay (Remix) (Ft. Dorian Electra) Lyrics

Chromatica III (Remix) (Ft. Grimes) Lyrics

Sine from Above (Remix) by Lady Gaga y Elton John (Ft. Chester Lockhart, Lil Texas & Mood Killer)

1000 Doves (Remix) (Ft. Planningtorock)

Babylon (Remix) (Ft. Bree Runway)

Babylon (Early Version) (Ft. BloodPop)

De momento seguimos esperando más detalles y el anuncio oficial de un nuevo proyecto para Lady Gaga en este 2021 y pondríamos la mano en el fuego a que no se trata del último...