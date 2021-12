‘Anna’o ‘Las leyes de la frontera’, entre las adaptaciones audiovisuales favoritas de algunos autores

Con la proliferación de plataformas audiovisuales, cada vez vemos más series o películas y, muchas de ellas, adaptaciones de novelas de éxito. De hecho, casi cuesta más ver una de guion original que una adaptación y eso da una mayor proyección a los autores.

Hemos preguntados a algunos sobre cuáles han sido sus descubrimientos este año en ese sentido. Y aunque seguramente la mayoría dirían que donde esté la novela, se quite cualquier otro formato, lo cierto es que reconocen el buen trabajo hecho para la pantalla.

Juan Del Val

No es una serie, pero el otro día vi una adaptación de una novela de (Javier) Cercas, Las leyes de la frontera, que es una película que me parece fantástica y una adaptación fabulosa. Me lo pasé muy bien viéndola.

Carme Chaparro

Vi hace poco Anna, que es la adaptación de un libro italiano, no sé qué plataforma la tiene. Es una historia distópica rodada antes del covid en la que hay un virus que mata a todos los adultos y se queda un mundo gobernado por niños y está rodada con una delicadeza, pero crudeza a la vez, una maravilla de planos de realización, la niña, la protagonista con los otros niños y cuenta tantas cosas del carácter humano, que me ha parecido una gozada.

Paloma Sánchez Garnica

Veo pocas series porque me iba a apuntar a una de estas plataformas, pero mi marido y yo nos dimos cuenta de que veíamos series o leíamos y no nos apuntamos. Hay una que me llamó la atención que es la de Monteperdido de Agustín Martínez, el guionista, y me pareció muy bien adaptada, basada en su libro y me pareció muy buena adaptación.

Antonio Mercero (Carmen Mola)

A principios de año vi Patria y me pareció que era muy fiel al libro de (Fernando) Aramburu y que estaba muy bien la adaptación. Muy bien el trabajo que hizo Aitor Gabilondo, muy bien los actores y yo la disfruté mucho.

Agustín Martínez (Carmen Mola)

Me vienen a la cabeza adaptaciones que ya han pasado, de hace dos años a lo mejor, la de Hauting of Hill House de Mike Flanagan para Netflix. El visitante de Stephen King está muy chula, también.

María Oruña

La última que he visto de un libro que haya leído es de Ana Gabalda, Juntos, nada más. Me llamó muchísimo la atención que era muy fidedigno a lo que venía en el libro. Faltan un par de puntos que a mí en el libro le daban toda la gracia, pero bueno. Es muy difícil encontrar adaptaciones fidedignas y casi siempre me parece mejor el libro. Es como El guardián invisible de Dolores Redondo, está muy bien la peli, pero es que el libro está genial.