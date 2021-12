Su parecido con la protagonista de 'Encanto' de Disney ha convertido a esta chica en un fenómeno viral

Encanto es uno de los grandes éxitos de la taquilla en esta Navidad. Una película familiar firmada por Disney, la primera de la compañía cuya trama ocurre en Colombia y la más musical hasta la fecha desde hace años. De hecho, ya son muchas las comparaciones que han surgido en torno a este título con la tan aclamada Coco, basada en el Día de Muertos mexicano.

Como suele ocurrir con los estrenos de la factoría de Mickey Mouse (más si cabe en Navidad), no es poco el merchandasing que ha rodeado a la película, con todo tipo de juguetes sobre la familia Madrigal y su mágica casa. Una oferta donde, por supuesto, no han faltado las muñecas inspiradas en la protagonista de la cinta: Mirabel.

Precisamente la muñeca de Mirabel ha sido la protagonista de uno de los tweets más virales de los últimos días, el escrito por la tuitera Melissa Lozada-Oliva y en el que bromeaba con su parecido físico con la figura y, por lo tanto, con el personaje de Encanto. "Mi padre no podía respirar cuando me entregó esto en una bolsa de regalo", ha explicado la internauta confesando que cuando su padre le había entregado la muñeca como regalo de Navidad en alusión al gran parecido que comparten él había terminado tirado por el suelo y “riendo con lágrimas en los ojos". Un mensaje que ha despertado todo tipo de reacciones, entre ellas, la de algunos usuarios de la red sociales que han puesto su toque personal para que se parezcan aún más.

"Lo más probable es que Disney me haya robado la cara o soy poco original", bromeaba la autora del tweet que no tardó en hacerse viral. De hecho, a día de hoy roza los 400.000 “me gusta” y supera los 20.000 retweets. ¡Casi nada! De hecho, Melissa Lozada-Oliva avió todo un debate en la red sociales del pajarito en torno a su parecido en el que muchos se animaron a compartir sus propias similitudes (o las de sus hijos) con personajes como Dora La Exploradora. Otros se lo han tomado tan a pecho que le han lanzado hasta críticas “por su forma de actuar o de cantar” en Encanto.

La mujer en la que Disney se inspiró para crear a Mirabel de 'Encanto'

Sin embargo y por mucho que le cueste creer a esta tuitera, en quien realmente se inspiró Disney para dar vida a la protagonista de Encanto fue en Alejandra Espinosa Uribe, una escritora de 29 años que se convirtió en la guía de los creadores de la cinta casi por casualidad.

Una inspiración que ella inicialmente no conocía, como confesó en una entrevista con el medio latino El Tiempo: "Curiosamente yo nunca ate cabos. Yo fui viendo cómo se desarrolló el personaje. Cuando vi a la Mirabel final, me mostraron el vestuario, y dije, ‘qué chevere que tenga gafas. Y las gafas se ven parecidas a las mías, y tiene un pelito parecido’, pero nunca ate cabos. Luego fue cuando salió el tráiler, que mi novio me dijo ‘mira: te volvieron chiquita, un personajito’, y yo como no… obviamente ella tiene otras facciones un poco más mestizas, piel más oscura, cejas más pobladas, pero todo el mundo decía: ¡son igualitas! Hasta que finalmente en un zoom con los directores, ellos me dijeron ‘oye... es que tú ayudaste a inspirar a Mirabel’ y yo: ¡¿qué?!"